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Atlético-MG x Ceará na Copa do Brasil: veja onde assistir, horário e escalações

Galo e Vozão se enfrentam na Arena MRV pela partida de ida da quinta fase

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Atlético-MG e Ceará se enfrentam nesta quinta-feira (23) na Copa do Brasil 2026
Foto: Ismael Soares/SVM

Atlético-MG e Ceará se enfrentam nesta quinta-feira (23) na Copa do Brasil 2026, em partida válida pela partida de ida da quinta fase da competição nacional. O jogo será às 19h, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).

Esta será a primeira partida do Ceará contra um adversário de Série A do Brasileirão na temporada 2026. O Vovô tem dividido atenção entre três competições: Série B, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. A equipe vem de empate com o Londrina na Série B.

Já o Atlético-MG chega pressionado para esta partida, depois de perder três dos últimos quatro jogos disputados. No último fim de semana, a equipe foi derrotada pelo Coritiba em jogo válido pela Série A do Brasileirão 2026.

ONDE ASSISTIR

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COMO CHEGAM OS TIMES

O Ceará seguiu direto de Londrina (PR) para Belo Horizonte (MG), onde está desde segunda-feira (20). A equipe terá o retorno do meia-atacante Matheus Araújo, que cumpriu suspensão no jogo de domingo (19), pela Série B do Brasileirão.

Por outro lado, jogadores como Matheusinho (poupado), Zanocelo (em transição), Lucca (em transição) e Ronald Carvalho (opção técnica) seguem como desfalques para esta partida da Copa do Brasil. Eles sequer viajaram com o restante do elenco.

Já do lado do Atlético-MG a principal novidade deve ser o retorno do atacante equatoriano Alan Minda, que estava no departamento médico tratando uma lesão muscular na coxa. Ele treinou nos últimos dias e deve ser relacionado por Eduardo Domínguez.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Atlético-MG: Everson; Natanael, Ruan, Lyanco e Renan Lodi; Maycon (Tomás Pérez), Alan Franco, Victor Hugo e Cuello; Reinier (Dudu) e Hulk. Técnico: Eduardo Domínguez.

Ceará: Richard; Rafael Ramos, Eder, Luizão e Sánchez; Júlio César, Dieguinho e Alano (Melk); Pedro Henrique, Fernandinho e Wendel Silva. Técnico: Mozart.

ATLÉTICO-MG X CEARÁ | FICHA TÉCNICA

  • Competição: jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil 2026
  • Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
  • Data: 23/04/2026 (quinta-feira)
  • Horário: 19h (de Brasília)
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