Baú do Jogada #1 - O dia em que Ceará e Fortaleza se uniram e venceram o Flamengo de Zico

Ceará e Fortaleza vivem uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro. Uma disputa centenária, com jogos nervosos dentro e fora de campo. Em uma ocasião, porém, os arquirrivais estiveram do mesmo lado em um duelo no Castelão.

Isso mesmo! Em 2 de setembro de 1982, Vovô e Leão formaram um só time, um combinado, para enfrentar nada menos que a melhor equipe do planeta no ano anterior: o Flamengo. Esse é o tema da estreia da seção Baú do Jogada.

Legenda: Chamada de Capa do Diário do Nordeste para a vitória do combinado cearense diante do Flamengo Foto: Fac-Símile do Diário do Nordeste

O jogo por si só era uma atração gigantesca: de um lado, os dois maiores times do Estado, com suas massas torcedoras, e do outro, o campeão mundial e equipe de maior torcida do país, com craques como Zico, Junior, Adílio e Nunes.

Como tudo que envolve Ceará e Fortaleza tem uma treta, elas apareceram cedo: Com qual uniforme o combinado jogaria? Quem seriam os jogadores titulares?

O Diário do Nordeste relatou toda a celeuma para as escolhas em sua edição impressa, durante aquela semana. A matéria do dia 1º de setembro classificou como "desorganização total" o treino de apronto.

Legenda: Desorganização do treino do combinado de Ceará e Fortaleza Foto: Fac-Símile do Diário do Nordeste

A escolha dos titulares foi por sorteio, com cinco jogadores de cada lado. Restava o goleiro. E deu confusão na escolha, como descreveu o Diário do Nordeste:

"A indecisão do goleiro titular resultou em uma reunião entre os dirigentes de clubes e o próprio presidente da FCF, major Barroso, que não tiveram pulso para uma definição. Depois da inútil reunião entre os diretores, em que participaram o presidente tricolor, Sílvio Carlos, o presidente da FCF e os dois treinadores, o técnico do Fortaleza sugeriu que os goleiros tomassem a própria decisão, pois os dirigentes se achavam sem condição de resolver o problema, para não melindrar as duas partes".

Legenda: O Flamengo de Zico foi derrotado pelo combinado de Ceará e Fortaleza no Castelão em amistoso Foto: Vidal Cavalcante / Diário do Nordeste

O goleiro foi então escolhido por sorteio.

"Mais uma vez a rivalidade entre Ceará e Fortaleza prevaleceu, já que o técnico Serginho tinha um compromisso com a diretoria alvinegra, de colocar o Lulinha como titular, pois desta forma o Ceará somaria seis jogadores no combinado e o Fortaleza somente cinco. Por sua vez, Moésio não queria aceitar esta imposição, pois poderia magoar o goleiro Salvino. Para acabar com o impasse, Moésio perguntou ao Lulinha se ele aceitaria um sorteio, para a definição de quem começaria a partida contra o Flamengo. Lulinha disse que deixava a resolução a seu dispor. Foi então que, no sorteio, Lulinha foi premiado e será o goleiro titular do jogo, com Salvino entrando no segundo tempo".

Halmalo Silva, do Diário do Nordeste, criticou na coluna Ponta de Lança que o combinado estava sendo escalado na "porrinha", ou seja, na sorte, ou de qualquer jeito.

Legenda: Coluna de Halmalo Silva, criticando o Combinado Foto: Fac-Símile do Diário do Nordeste

A outra pendenga foi quanto ao uniforme. Nenhum clube queria vestir as cores do outro. Então, o 'jeito' foi usar as cores da Federação Cearense de Futebol: verde e amarelo.

E o jogo?

Legenda: Matéria do Diário do Nordeste sobre a vitória do combinado cearense Foto: Fac-símile do Diário do Nordeste

O jogo foi uma atração absoluta. Mesmo com o horário - 21h45 -, a torcida lotou o Castelão: 46.680 pagantes. E, mesmo com toda a desorganização na véspera, o resultado foi uma surpresa.

O 'combinado cearense' venceu por 2 a 0, com gols de Ademir Patrício, do Ceará, aos 14 minutos do 1º tempo, e Adílton, do Fortaleza, aos 32 minutos do 2º tempo.

Escalações

Legenda: Ficha técnica do jogo, com escalações, renda e público Foto: Fac-Símile do Diário do Nordeste

Combinado Ceará-Fortaleza

Lulinha-CSC (Salvino-FEC); João Carlos-CSC, Lula-CSC, Pedro Basílio-FEC e Clésio-FEC; Alves-CSC, Nelson-FEC (Jorge Luís Albuquerque-CSC) e Zé Eduardo-FEC; Geraldino Saravá-FEC (Josué-CSC), Ademir Patrício-CSC (Assis Paraíba-FEC) e Ramon-CSC (Adílton-FEC). Técnicos: Sérgio Rêdes-CSC e Moésio Gomes-FEC

Flamengo

Cantarelli; Antunes, Mazinho, Mozer (Nunes) e Júnior (Ademar); Andrade (Pompéia), Adílio e Zico; Lico, Tita e Victor. Técnico: Paulo César Carpegianni

Atuações

O Diário do Nordeste deu notas a todos os jogadores e relatou em sua matéria, de 3 de setembro de 1982, a atuação soberba do combinado. "A vitória cearense foi fruto também de uma grande exibição de todos os jogadores, sem exceção, e que teve em Alves, Lula e Geraldino como os melhores".

Sobre o Flamengo, os melhores foram Andrade, Lico, Adílio e Vitor, todos com nota 8, com Zico recebendo apenas uma nota 6: "Zico não apareceu em nenhum lance de gênio, como se costuma apregoar a imprensa carioca. Esteve apenas regular".

Alves, do Ceará, recebeu nota 10, e o seguinte elogio: "O destaque do jogo foi o garoto Alves, que obstruiu quase todas as jogadas do meio-campo do Flamengo, além de comandar os ataques do combinado. Quem foi ver Zico viu, sem dúvida, o jovem valor alvinegro, que fica com a nota 10".

União faz a força

Quem esperava um show do Flamengo campeão mundial presenciou uma noite para a história de Ceará e Fortaleza, que mostraram que, juntos, podem ser ainda mais fortes.

Veja os melhores momentos do jogo: