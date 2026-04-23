Palmeiras x Jacuipense na Copa do Brasil: veja horário, onde assistir e palpite
Equipes duelam nesta quinta-feira, 23 de abril
Palmeiras e Jacuipense se enfrentam pela Copa do Brasil, nesta quinta-feira (23), em partida válida pela 5ª fase da competição. O jogo será às 19h30, no Allianz Parque, em São Paulo. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
O confronto entre Palmeiras x Jacuipense terá transmissão do Prime Video (streaming)
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Palmeiras
Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Sosa; Allan, Jhon Arias e Flaco López.Técnico: Abel Ferreira
Jacuipense
Marcelo; David Santana, Railon, Weverton, Talisca e Vicente Reis; Gabriel Pereira, Vinicius Amaral e Alisson Daniel; Thiaguinho e Pedro Henrique.Técnico: Rodrigo Ribeiro
FICHA TÉCNICA
Data e hora: 23 de abril, às 19h30 (de Brasília)
Local: Allianz Parque, em São Paulo