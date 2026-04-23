Palmeiras x Jacuipense na Copa do Brasil: veja horário, onde assistir e palpite

Equipes duelam nesta quinta-feira, 23 de abril

Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
Legenda: Palmeiras e Jacuipense se enfrentam às 19h30, no Allianz Parque
Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Palmeiras e Jacuipense se enfrentam pela Copa do Brasil, nesta quinta-feira (23), em partida válida pela 5ª fase da competição. O jogo será às 19h30, no Allianz Parque, em São Paulo. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

O confronto entre Palmeiras x Jacuipense terá transmissão do Prime Video (streaming)

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Palmeiras 

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Sosa; Allan, Jhon Arias e Flaco López.Técnico: Abel Ferreira

Jacuipense  

Marcelo; David Santana, Railon, Weverton, Talisca e Vicente Reis; Gabriel Pereira, Vinicius Amaral e Alisson Daniel; Thiaguinho e Pedro Henrique.Técnico: Rodrigo Ribeiro

FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Jacuipense 

Data e hora: 23 de abril, às 19h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo

