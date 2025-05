Vitória-BA x Defensa y Justicia pela Sul-Americana: horário, onde assistir, palpites e escalações

O Vitória-BA entra em campo nesta terça-feira (6), às 19h (horário de Brasília), pela 4ª rodada do Grupo B da Sul-Americana. O jogo será no Barradão, em Salvador (BA).

O Leão da Barra tem apenas 2 pontos em 3 rodadas, e está em 3º no Grupo. Na Série A, está no Z4 com 6 pontos e vem de derrota para o Ceará.

Já o time argentino, também tem apenas 2 pontos, mas está na última colocação do Grupo B. No Campeonato Argentino, o Defensa é o 10º colocado do Grupo A.

ONDE ASSISTIR

Disney+.



PALPITES

inter@



PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



Vitória:

Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Edu e Hugo; Gabriel Baralhas, Ronald e Wellington Rato; Erick, Gustavo Mosquito e Janderson.

Defensa y Justicia:

Bologna; Rubio, Aguilera, Delgado e Soto; Gutiérrez, Perez e Lucas González; Francisco González, Osório e Togni.