Maratona de Fortaleza terá medalha inédita inspirada em Iracema e na orla da cidade

A Maratona de Fortaleza já começa histórica. Além dos 10 mil inscritos na prova inédita que vai celebrar os 300 anos da capital cearense, a medalha da competição traz muita representatividade em forma de arte. O desenho foi desenvolvido pelo artista plástico Mano Alencar. Nela, traços das paisagens natural e urbana da cidade.

A peça tem inspiração em duas obras: a escultura Iracema, esculpida por Zenon Barreto, e a um quadro assinado pelo próprio Mano, em que traz elementos dos prédios e do mar.

“Fiquei super feliz com o convite e comecei a desenvolver a medalha. A concepção partiu do seguinte ponto: primeiramente a obra do José de Alencar, com a Iracema, que é um ícone do Ceará, de Fortaleza. E na literatura dele, ele falava que Iracema corria, entrava na gruta de Ubajara e, de acordo com a lenda, saía correndo e aparecia nas águas cearenses, nos verdes mares para se banhar”, afirmou o artista.

“E com a corrida na Beira-Mar, com a extensão imensa de toda a orla, usei como ícone aquela escultura belíssima do Zenon Barreto. Também me baseei em uma das minhas pinturas. Só que no meu trabalho eu faço uma evidência maior na orla, nos prédios, na questão da Beira-Mar. No meu quadro, aparece a escultura, os prédios da orla, o mar, o vento... E esses foram os três pontos de partida para desenvolver a medalha: José de Alencar, a obra do Zenon e o meu quadro”, completou.

A Maratona Internacional de Fortaleza terá 10 mil participantes. Corredores de todos os estados do Brasil e de vários países. O evento celebra os 300 anos da capital cearense. Mano vibra com o fato de que poderá ver a arte dele com tantas pessoas e celebra o sucesso da corrida.

“Como artista, ter uma obra minha no peito de tantos participantes, de outros estados e países, talvez seja o melhor salário. É super gratificante saber que a sua obra está ali presente, com todo mundo querendo ganhar essa medalha. Mas também vão levar uma obra de arte para casa. Para mim, como artista, é super gratificante. Esse evento vai ficar na história. É uma medalha simbólica com a nossa Iracema, terra de José de Alencar. Estou muito feliz e lisonjeado”, finalizou.

Serviço:

Evento: 1ª Maratona de Fortaleza

Data: 12 de abril de 2026

Local: Fortaleza/CE e Região Metropolitana

Percursos: 5 km, 10 km, 21 km e 42 km

Site: www.maratonadefortaleza.com.br

VEJA IMAGENS:

Legenda: Medalha dos 5km da Maratona Internacional de Fortaleza. Foto: Divulgação

Legenda: Medalha dos 10km da Maratona Internacional de Fortaleza. Foto: Divulgação

Legenda: Medalha dos 21km da Maratona Internacional de Fortaleza. Foto: Divulgação