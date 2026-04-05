Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de domingo (5)
Confira os jogos de futebol ao vivo deste domingo, dia 5 de abril de 2026
Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
A agenda dos jogos de hoje na TV deste domingo (5) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, DOMINGO (5)
Campeonato Espanhol Feminino
- 9h00 – Atlético de Madrid (F) x Deportivo La Coruña (F) – DAZN
- 13h00 – Madrid CFF (F) x Real Madrid (F) – DAZN
Campeonato Espanhol
- 9h00 – Getafe x Athletic Bilbao – ESPN e Disney+
- 11h15 – Valencia x Celta de Vigo – ESPN 4 e Disney+
- 13h30 – Real Oviedo x Sevilla – ESPN 3 e Disney+
- 16h00 – Deportivo Alavés x Osasuna – Disney+
Copa da Inglaterra
- 12h30 – West Ham x Leeds United – ESPN e Disney+
Campeonato Italiano
- 10h00 – Cremonese x Bologna – Disney+
- 13h00 – Pisa x Torino – Disney+
- 15h45 – Inter de Milão x Roma – ESPN e Disney+
Campeonato Alemão
- 10h30 – Union Berlin x St. Pauli – CazéTV e OneFootball
- 12h30 – Eintracht Frankfurt x Colônia – Sportv e OneFootball
Campeonato Francês
- 10h00 – Angers x Lyon – CazéTV
- 12h15 – Lorient x Paris FC – CazéTV
- 15h45 – Monaco x Olympique de Marseille – CazéTV
Campeonato Saudita
- 12h55 – Al Okhdood x Al Fateh – Canal GOAT
- 15h00 – Al Ettifaq x Al Qadsiah – BandSports e Canal GOAT
Campeonato Turco
- 14h00 – Fenerbahçe x Beşiktaş – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Brasileiro
- 16h00 – Chapecoense x Vitória – Premiere
- 17h30 – Atlético Mineiro x Athletico Paranaense – Globo e Premiere
- 17h30 – Flamengo x Santos – Globo e Premiere
- 19h30 – Bahia x Palmeiras – Premiere
- 19h30 – Corinthians x Internacional – Prime Video
- 20h00 – Mirassol x RB Bragantino – Premiere
- 20h30 – Grêmio x Remo – Premiere
Campeonato Brasileiro (Série B)
- 16h00 – Avaí x Operário-PR – Disney+
- 18h00 – Novorizontino x CRB – Disney+
- 20h00 – Athletic Club x América Mineiro – Disney+
- 20h30 – Botafogo-SP x São Bernardo – ESPN e Disney+
