Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de domingo (5)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste domingo, dia 5 de abril de 2026

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
Jogada
Legenda: Flamengo e Santos marcam encontro pela 10ª rodada da Série A
Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

A agenda dos jogos de hoje na TV deste domingo (5) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, DOMINGO (5)

Campeonato Espanhol Feminino

  • 9h00 – Atlético de Madrid (F) x Deportivo La Coruña (F) – DAZN
  • 13h00 – Madrid CFF (F) x Real Madrid (F) – DAZN

Campeonato Espanhol

  • 9h00 – Getafe x Athletic Bilbao – ESPN e Disney+
  • 11h15 – Valencia x Celta de Vigo – ESPN 4 e Disney+
  • 13h30 – Real Oviedo x Sevilla – ESPN 3 e Disney+
  • 16h00 – Deportivo Alavés x Osasuna – Disney+

Copa da Inglaterra

  • 12h30 – West Ham x Leeds United – ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

  • 10h00 – Cremonese x Bologna – Disney+
  • 13h00 – Pisa x Torino – Disney+
  • 15h45 – Inter de Milão x Roma – ESPN e Disney+

Campeonato Alemão

  • 10h30 – Union Berlin x St. Pauli – CazéTV e OneFootball
  • 12h30 – Eintracht Frankfurt x Colônia – Sportv e OneFootball

Campeonato Francês

  • 10h00 – Angers x Lyon – CazéTV
  • 12h15 – Lorient x Paris FC – CazéTV
  • 15h45 – Monaco x Olympique de Marseille – CazéTV

Campeonato Saudita

  • 12h55 – Al Okhdood x Al Fateh – Canal GOAT
  • 15h00 – Al Ettifaq x Al Qadsiah – BandSports e Canal GOAT

Campeonato Turco

  • 14h00 – Fenerbahçe x Beşiktaş – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Brasileiro

  • 16h00 – Chapecoense x Vitória – Premiere
  • 17h30 – Atlético Mineiro x Athletico Paranaense – Globo e Premiere
  • 17h30 – Flamengo x Santos – Globo e Premiere
  • 19h30 – Bahia x Palmeiras – Premiere
  • 19h30 – Corinthians x Internacional – Prime Video
  • 20h00 – Mirassol x RB Bragantino – Premiere
  • 20h30 – Grêmio x Remo – Premiere

Campeonato Brasileiro (Série B)

  • 16h00 – Avaí x Operário-PR – Disney+
  • 18h00 – Novorizontino x CRB – Disney+
  • 20h00 – Athletic Club x América Mineiro – Disney+
  • 20h30 – Botafogo-SP x São Bernardo – ESPN e Disney+

 

