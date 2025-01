Grupos da Copa do Nordeste são definidos; veja adversários de Fortaleza, Ceará e Ferroviário

Os grupos da Copa do Nordeste foram sorteados nesta terça-feira (14) pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O Fortaleza, atual campeão, está no Grupo A, junto com o Ferroviário, garantindo um clássico das Cores na 1ª Fase. O Ceará ficou no Grupo B.

As equipes se enfrentam dentro do próprio grupo, jogando 7 partidas na 1ª Fase. Quatro equipes passam de fase.

Veja Grupos

Legenda: Os grupos da Copa do Nordeste foram definidos nesta terça-feira Foto: Divulgação / CBF

Fase final

Após a fase de grupos, que será disputada em turno único, quatro clubes de cada grupo avançam às quartas de final, tendo o seguinte chaveamento: 1º do Grupo A x 4º do Grupo B; 2º Grupo A x 3º do Grupo B; 1º Grupo B x 4º do Grupo A; e 2º Grupo B x 3º Grupo A. Partidas únicas definirão as quartas de final e a semifinal. Apenas a final terá jogos de ida e volta.

Nas três etapas do mata-mata, o classificado e o campeão, em caso de empate, serão decididos nos pênaltis.