Correios realiza 1º entrega via drone no Brasil; veja vídeo

Durante as comemorações do aniversário de Curitiba, na última quarta-feira (26), os Correios realizaram a sua primeira encomenda via drone, enviando para o Prefeito Eduardo Pimentel uma placa em homenagem ao município. A entrega, simbólica, fez parte do segundo dia da Smart City Expo, maior evento de cidades inteligentes das Américas.

Foto: Divulgação / Correios

O projeto visa a criação de “aerovias”, que seriam as rotas pelas quais os drones passariam a entregar as encomendas por meio do equipamento. A ideia é desenvolvida pela prefeitura de Curitiba junto com a empresa Atech, especializada em sistemas de controle de voo.

Dessa forma, a estatal junto com a desenvolvedora dos drones passaram a realizar testes no desenvolvimento do tráfego aéreo e controle de voo, e assim poder entender a dinâmica de entregas em uma cidade a partir das questões técnicas ligadas à novidade. "Sinto orgulho de Curitiba ser o piloto desse teste, de ter sido a entrega número um de drone dos Correios", reforçou o prefeito Eduardo Pimentel durante o evento.

Podendo levar itens com peso de até 35 quilos, o drone utilizado tem fabricação inteiramente nacional. A parceria foi firmada ainda em novembro do ano passado, com os Correios sendo convidados a integrar a iniciativa em janeiro deste ano. Os próximos passos serão conseguir as devidas homologações e rotas de aerovias seguras para realização das operações.

"O objetivo é conseguir estudar essas rotas, fazer testes pilotos e desenvolver e aprimorar o software", disse o CEO da Atech, Rodrigo Persico, que prevê outras etapas sendo realizadas para a melhoria no desenvolvimento do projeto. O voo do drone respeitou, por exemplo, as exigências de regulação da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

