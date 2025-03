Sinal digital de parabólicas antigas será desligado neste domingo (30); saiba como ter uma antena nova

O sinal de TV que chega de parabólicas antigas está prestes a ser encerrado pelas emissoras. A Globo vai desativar essa opção neste domingo (30). Embora o limite do prazo para encerrar o sinal seja dezembro deste ano, cada emissora quando vai parar de usá-lo até a data limite.

Legenda: Chegada do 5G exige troca das antenas parabólicas analógicas por digitais. Foto: Kid Júnior

A Globo já havia desligado o sinal analógico desses equipamentos, que são aqueles grandes, com furos. Assim, se você usa essa antena, precisará trocá-la. As alternativas são um novo modelo de parabólica, ou até mesmo por uma das antenas menores, como a famosa “espinha de peixe” ou antena interna.

Direito a receber novo equipamento de graça

As pessoas que possuem as parabólicas antigas e fazem parte do CadÚnico (cadastro de programas sociais do governo federal), tem direito a pedir uma nova antena parabólica, gratuitamente, até 30 de junho. A estimativa é que cerca de 600 mil pessoas que possuem o benefício ainda não fizeram o pedido do equipamento têm direito.

Quais os requisitos e como solicitar:

ter uma parabólica antiga/convencional que esteja funcionando;

fazer parte do CadÚnico, que inclui beneficiários de programas sociais do governo federal como Bolsa Família, Tarifa Social de Energia Elétrica, ID Jovem, Carteira do Idoso e Minha Casa, Minha Vida.

O agendamento pode ser feito pelo site www.sigaantenado.com.br ou pelo telefone 0800 729 2404.

O equipamento é instalado gratuitamente pela Siga Antenado, entidade formada pelas operadoras Claro, TIM e Vivo. Elas operam a principal frequência da internet 5G e, por isso, são responsáveis por financiar a troca de antenas.

Por que o sinal da antiga parabólica será desligado?

É preciso descontinuar este sinal porque a internet móvel 5G opera em faixas de frequência próximas à do sinal da antiga parabólica. Isso pode causar interferências e problemas nos dois serviços.

Esta adequação é conduzida pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), por operadoras, por emissoras radiodifusoras e pela indústria desde 2021.