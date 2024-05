Veículo de professor desaparecido há quatro dias é encontrado abandonado; veja o que se sabe

Desaparecido desde a última sexta-feira (3), o carro do professor Celso Odinir Gomes, de 60 anos, foi encontrado na região do Coxipó, em Cuiabá, no Mato Grosso. Conforme a Polícia Civil, o homem estava caminho da chácara dele em Santo Antônio do Leverger, a 35 km de Cuiabá.

As informações são do g1. Além do veículo do professor abandonado, foi encontrado uma prova escolar e cartões de crédito com o nome de Celso, em uma rua no bairro Jardim Imperial.

Celso teria saído com uma camisa de time e bermuda, por volta das 19h da sexta-feira.

Investigações

Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) é responsável pelas investigações. O Corpo de Bombeiros utiliza cães farejadores e drones na busca pelo professor.

Uma das suspeitas da Polícia, conforme relatado ao MT1, é que Celso tenha sido vítima de um latrocínio, que é assalto seguido de morte.