Turma da Mônica coloca Cascão na água para ajudar em campanha pelo Rio Grande do Sul

A Turma da Mônica lançou uma campanha, nesta terça-feira (7), em prol das vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul. Publicações nos perfis dos quadrinhos nas redes sociais mostram o Cascão na água para ajudar os desabrigados pelas enchentes no Estado.

No post, o personagem, famoso por não gostar de água, enfrentou o medo para auxiliar os moradores. De acordo com a publicação da turminha, essa é a segunda vez que Cascão vai para o meio das enchentes. A primeira foi em 1983, também devido às fortes chuvas na região Sul do País.

"Em uma catástrofe como essa, toda ajuda é bem-vinda e até o Cascão sabe disso. Juntos, pelo Rio Grande do Sul!", diz a legenda do post. Na tirinha, o personagem aparece segurando pertences enrolados em um saco em cima da cabeça, enquanto passa pela correnteza em frente à casa alagada de uma família.

Veja post

"Hoje o Cascão volta à água para ajudar novamente", completou. A Turma da Mônica também compartilhou uma chave Pix para doações ao Estado.

Veja também Pets Estopinha é homenageada pela Turma da Mônica; veja desenho País Por que Porto Alegre alagou? Entenda a calamidade que deixou a capital sem luz, água e suprimentos

Tragédia no RS

As enchentes provocadas pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul já deixaram pelo menos 90 mortos, segundo boletim da Defesa Civil divulgado nesta terça-feira (7). Outras quatro mortes estão sendo investigadas para determinar a causa, ou seja, para definir se foram causadas pelas enchentes.

As autoridades ainda contabilizam 362 feridos e 134 desaparecidos. Entre os sobreviventes, são 156.056 desalojados e 48.297 em abrigos públicos.

Devido à situação, ruas do centro histórico de Porto Alegre ficaram inundadas, além dos centros de treinamento dos times Internacional e Grêmio. Com várias áreas alagadas, o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, teve de ser fechado e está com as operações suspensas por tempo indeterminado. Dos 497 municípios do RS, 397 foram impactados.