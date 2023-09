Estopinha é homenageada pela Turma da Mônica; veja desenho

A cadelinha Estopinha, considerada a primeira influenciadora pet do País, que morreu em São Paulo, ganhou homenagem da Turma da Mônica nas redes sociais. Ela faleceu na última quarta-feira (20), aos 14 anos.

No Instagram, foi compartilhada uma imagem em que a cachorrinha "conversa" com Bidu, uma das mascotes da turma. O desenho é assinado por Maurício de Sousa.

Veja desenho:

"Alguns amigos são pra sempre. Estopinha, a vira-lata mais amada do Brasil!", publicou o perfil oficial da marca.

Falecimento repercutiu no País

Na noite de terça, em publicação no Instagram, o tutor de Estopinha, Alexandre Rossi, já havia comentado com os seguidores que a cadela não estava bem de saúde e podia não resistir à madrugada. Antes do falecimento, Estopinha já tinha passado por problemas de saúde, conforme o tutor.

O problema, segundo Rossi, começou com uma infecção na unha, que foi se complicando. A pet de 14 anos chegou a ser internada em um hospital veterinário.

Considerada idosa, Estopinha tinha problemas no estômago, o que se agravou com a necessidade de tomar medicamentos via oral.

Animal foi adotado em 2010

Alexandre Rossi, que é veterinário, zootecnista, especialista em comportamento animal e apresenta um quadro sobre pets no programa "Encontro com Patrícia Poeta", adotou Estopinha em 2009. Ela não era recém-nascida, já tinha sido devolvida duas vezes por famílias que não tinham conseguido lidar com o "jeito muito arteiro".

A ideia do tutor foi utilizar a adoção para mostrar ao público como lidar com cães agitados e dar uma segunda chance para os animais.

Atualmente, apenas no Instagram, Alexandre tem 1,3 milhão de seguidores, onde faz lives regularmente. Ele também publica vídeos no YouTube. Estopinha também tem um perfil, com 752 mil seguidores.