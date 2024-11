Cadelinha cearense viraliza na internet ao acompanhar jogo de beach tennis atenta na arquibancada

Não bastasse ter conquistado o coração de humanos, o beach tennis agora também é animal. Pelo menos é o que comprova o vídeo que viralizou nas redes sociais nos últimos dias mostrando uma cadelinha cearense atenta a um jogo de tênis de praia diretamente da arquibancada.

A pequena chama-se Aika, tem dois anos e é da raça Samoieda. Na ocasião, ela foi prestigiar a Copa das Federações de Beach Tennis, competição ocorrida na Avenida Beira-Mar de Fortaleza neste fim de semana.

"Começaram a observá-la muito atenta ao jogo, por conta da bolinha. Ela ama bolinha. A gente brinca com ela desde muito nova. Fizeram alguns vídeos e eles viralizaram rapidamente no mesmo dia", conta a empresária e influenciadora de viagens Mariana Novais, 29, tutora do bichinho.

Segundo ela, já tendo perdido das contas, o vídeo com Aika observando a partida totaliza milhões de curtidas e milhares de compartilhamentos na internet. O flagra foi repostado por vários perfis, incluindo o da Confederação Brasileira de Beach Tennis, e está chegando cada vez mais longe devido à fofura do registro.

Legenda: Mariana e Aika em momento de descontração Foto: Arquivo pessoal

A dona do animal é toda elogios. Segundo ela, Aika chegou em casa com menos de dois meses. É extremamente inteligente, carinhosa e companheira, além de ter capacidade para aprender tudo muito rápido.

"Quando ela tinha 3 meses já sabia fazer todos os comandos básicos. Hoje sabe até alguns mais avançados, como uivar e 'dar tchauzinho'. Ela teve aula de adestramento desde muito nova e por muitos meses. Participava até de competições".

Fiel companheira

O sucesso de Aika, porém, vem de muito antes. É costume gostarem dela devido à simpatia, fofura e obediência. Mariana, por exemplo, faz boxing, yoga e, entre uma atividade e outra, sempre percebe o cãozinho quieto, observando com toda a atenção.

"Se andar de skate, ela sai correndo puxando você. Sempre tá na praia conosco. Vai comigo ao salão de beleza, ao shopping, às minhas viagens pra hotéis petfriendly... Fica super comportada e é sempre um sucesso com todo mundo".

O intuito em adestrá-la desde muito cedo foi para justamente vivenciar essas experiências. Aika adora estar junto dos tutores e conhecer mais pessoas e animais. Não à toa, Mariana criou um perfil para compartilhar o dia a dia da pequena aventureira. "Até pra festa ela já foi".

Sonho

Mineira residente em Fortaleza há anos, Mariana agora quer realizar o sonho de levar a filha pet com ela na poltrona durante as viagens de avião Brasil e mundo afora.

E, claro, estender os multi-talentos de Aika. Para se ter uma ideia, uma vez que Mariana também trabalha como modelo e influenciadora no ramo de moda praia, até de ensaios fotográficos a cadelinha participa.

Legenda: "Várias vezes ela tem que participar das publicidades e ser modelo. Fica super quietinha e ainda faz carão", conta a tutora Foto: Arquivo pessoal

"Várias vezes ela tem que participar das publicidades e ser modelo. Fica super quietinha e ainda faz carão", gargalha a tutora.

"Ela é do melhor canil brasileiro de Samoiedas. Fica em Juazeiro do Norte, o Nordics Kariri. Eles têm a melhor linhagem. Detalhe importante: os pais dela já foram campeões da raça em prêmios internacionais".