Acordo que transfere terras de Jericoacoara para empresária é suspenso por tempo indeterminado

A Procuradoria-Geral do Estado do Ceará (PGE-CE) suspendeu, por tempo indeterminado, o acordo com a empresária Iracema Correia São Tiago, de 78 anos, que afirma ter a propriedade de 80% da Vila de Jericoacoara. Desse total, ela reivindica cerca de 50 mil m² em terras desocupadas na região.

Em nota, divulgada nesta sexta-feira (1º), a PGE explicou que realizará uma série de diligências e ouvirá outros órgãos para aprofundar a análise do caso. A instituição também solicitou ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) que faça uma perícia cartorária no registro do imóvel para atestar sua dominialidade, com apoio do Instituto do Desenvolvimento Agrário do Ceará (Idace).

“O objetivo da Procuradoria é garantir a segurança jurídica com relação ao andamento e conclusão do acordo extrajudicial com a proprietária do imóvel. Diante disso, o processo está suspenso por tempo indeterminado até que sejam cumpridas todas as diligências e que todos os órgãos se manifestem sobre a matéria, não restando dúvidas quanto ao legítimo domínio” Procuradoria-Geral do Estado do Ceará

A Superintendência do Patrimônio da União no Ceará (SPU), o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e o Ministério Público Federal (MPF) também participarão desse processo.

EMPRESÁRIA REAFIRMA POSSE

Em contato com o Diário do Nordeste, a defesa de Iracema afirmou, por meio de assessoria de comunicação, que a empresária está “tranquila” quanto à decisão. A nota alega, ainda, que os órgãos que serão ouvidos já teriam se manifestado anteriormente de modo favorável ao direito de posse dela.

“[Iracema] Entende que tudo o que for feito para esclarecer os fatos ratificará seus direitos e dará mais segurança e transparência ao processo, independente do prazo para a finalização do acordo. Iracema salienta mais uma vez, que o acordo garante a manutenção de todos aqueles que já habitam e ocupam a Vila regularmente”, pondera a defesa da empresária.

COMUNIDADE REIVINDICA “TRANSPARÊNCIA”

O Conselho Comunitário de Jericoacoara divulgou que o despacho da Procuradoria do Patrimônio e Meio Ambiente (PROPAMA) – núcleo da PGE-CE – “levanta dúvidas sobre a autenticidade das matrículas de terra que serviram de base para a reivindicação de posse pela empresária”. A decisão teria sido selada após uma reunião entre a Procuradoria, os representantes da comunidade e o IDACE, em 14 de outubro.

Ainda segundo o grupo de moradores da Vila, o encontro debateu elementos jurídicos e técnicos sobre a matrícula na qual se fundamenta o acordo extrajudicial, que sugerem a alteração dos documentos desde 1983. A modificação teria resultado uma "inexplicável expansão das áreas reivindicadas", passando de 441,04 hectares para 924,49 hectares.

Presidente do Conselho Comunitário, Lucimar Marques afirma que o acordo foi feito de forma “silenciosa” e sem o conhecimento de órgãos e entidades interessadas no processo e das pessoas que vivem na região.

A líder comunitária alega também que a comunidade só teve conhecimento do acordo quando tentou regularizar, junto ao Idace, um terreno para ser utilizado como uma horta viva para os moradores da praia, mas o local está entre as áreas reivindicadas pela empresária.

“Os terrenos que a família alega serem desocupados são áreas verdes e de preservação protegidas de construção. Não vamos entregar nossas terras para alguém que nunca esteve aqui. Onde ela estava esses anos todos? Por que não apareceram durante a regularização fundiária realizada pelo Idace?”, questiona Lucimar.

MP RECOMENDOU SUSPENSÃO

Segundo a Procuradoria, o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) será um dos outros órgãos a serem ouvidos acerca do tema. Na semana passada, a instituição já havia recomendado à PGE e ao Instituto do Desenvolvimento Agrário do Ceará (Idace) a suspensão do acordo envolvendo a vila turística.

O embargo havia sido proposto pela Promotoria de Justiça de Jijoca de Jericoacoara. Na recomendação, o MPCE alegou que o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) aponta, em processo judicial, existir dúvidas sobre a titularidade do local.

Em resposta à solicitação do Ministério Público, a PGE informou que o acordo já estava suspenso desde 16 de outubro. No entanto, nesta semana, a suspensão passou a ser de “tempo indeterminado”.

Sobre a última atualização do caso, o órgão afirmou, em nota, que ainda aguarda ser oficialmente notificado. "A partir do recebimento de toda a documentação requisitada, o MP analisará a existência de eventuais irregularidades, com o fim de tomar as medidas cabíveis", salienta.

