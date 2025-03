Hospital Veterinário do Cariri começará a ser construído em abril, no Crato; veja prazos

Anunciado pelo Governo Federal em junho de 2024, o Hospital Veterinário do Cariri deve começar a ser construído no mês de abril deste ano, no município do Crato, Ceará.

A Universidade Federal do Cariri (UFCA), à qual o equipamento é vinculado, informou que assinou o contrato com a empresa responsável pelo empreendimento no dia 28 de fevereiro. Os investimentos giram em torno de R$ 9,75 milhões.

De acordo com a Diretoria de Infraestrutura (Dinfra) da instituição, a assinatura da ordem de serviços está prevista para a primeira quinzena do mês de abril e, neste dia, começa o prazo de 24 meses para a execução das obras. A previsão de entrega do Hospital Veterinário é abril de 2027.

O equipamento será construído no campus Crato da UFCA, para facilitar atividades práticas para estudantes do Curso de Medicina Veterinária, além de oferecer atendimento à população caririense. A estrutura contará com:

bloco administrativo

bloco de clínica médica de pequenos animais

conjunto de laboratórios

centro cirúrgico

estruturas de apoio como lanchonete, guarita e casa de gerador

estacionamento

urbanização do entorno

espaços para a realização de atividades de ensino e pesquisa.

Outras obras na UFCA

O Hospital terá recursos garantidos pelo Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), que também deve viabilizar mais obras na UFCA, como o Hospital Universitário e intervenções nos campi Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Brejo Santo e Icó, com a construção de novos blocos acadêmicos.

Para o campus Juazeiro do Norte, também estão previstos uma Biblioteca Central e um novo Refeitório Universitário (RU).

