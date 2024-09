MEC destina R$ 260 mi a hospital da UFCA; veja estrutura e especialidades médicas

O ministro da Educação, Camilo Santana, assinou, neste sábado (21), um contrato de gestão no qual designa a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) como responsável por gerir a construção e a administração do futuro Hospital Universitário da Universidade Federal do Cariri (UFCA).

O investimento do Governo Federal na unidade será de R$ 260 milhões, provenientes do Novo Programa de Aceleração do Crescimento. Na parceria, o Governo do Ceará doou à instituição o terreno onde será construído o novo hospital.

O equipamento será de média e alta complexidade e, segundo o MEC, deve auxiliar no ensino, na pesquisa e na extensão no âmbito da saúde, produzindo dados epidemiológicos e novos indicadores para políticas públicas de saúde da região. As obras do equipamento devem começar no 1º semestre de 2025.

Veja também Ceará MEC cogita usar Enem para calcular Ideb de alunos do último ano do Ensino Médio, diz Camilo Ceará MEC quer proibição do celular também nos recreios da escola, indica Camilo Santana

A Ebserh foi criada em 2011 e funciona vinculada ao MEC. Atualmente, a empresa administra 45 hospitais universitários federais.

Como será o hospital?

O Hospital Universitário da UFCA terá 100% do atendimento voltado para o Sistema Único de Saúde (SUS). A unidade hospitalar, segundo o MEC, terá 200 leitos, sendo 40 Unidades de Terapia Intensiva (UTI), em 20 mil metros quadrados de área construída.

Legenda: Localização de futuro hospital universitário Foto: Divulgação Ebserh

A unidade terá especialidades como:

Cardiologia (hemodinâmica)

Neurologia

Especialidades ambulatoriais acopladas, dentre outras.

O equipamento também realizará exames de diagnóstico, como ressonância, tomografia e raio X, além de oferecer tratamento de oncologia com radioterapia e quimioterapia.

A construção do hospital beneficiará 400 alunos do curso de Medicina da UFCA, de sete residências médicas (clínica médica, cirurgia geral, pediatria, patologia, ginecologia e obstetrícia, medicina de família e comunidade, ortopedia e traumatologia).

Custos

Na cerimônia, Camilo destacou a importância do investimento na educação e na saúde. “São 200 milhões de reais na obra e R$ 60 milhões para equipamentos. Mas, o mais importante para um gestor é manter um equipamento desse, que vai custar quase R$ 300 milhões por ano para manter esse hospital do governo federal, compromisso para que a gente possa ter um hospital e atender a demanda da região do Cariri”, enfatizou.

Legenda: Assinatura do contrato de gestão especial que designa a Ebserh como responsável por gerir a construção e a administração do futuro Hospital Universitário da UFCA Foto: Luís Fortes/MEC

O presidente da Ebserh, Arthur Chioro, disse que o hospital terá um papel estratégico na melhoria do acesso e da qualidade da saúde de toda a população da região. Segundo ele, a unidade irá funcionar em conexão com o Hospital Regional e com os demais serviços de saúde da região.

“O Hospital Universitário da UFCA representará um ganho inestimável em termos pedagógicos, científicos e sociais. Ganho esse, que virá para o benefício de uma grande comunidade”, afirmou o reitor da UFCA, Silvério de Paiva Freitas Junior.