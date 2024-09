MEC quer proibição do celular também nos recreios da escola, indica Camilo Santana

O Ministério da Educação (MEC) vai propor que o celular também seja proibido no intervalo das escolas. A informação foi dada pelo ministro Camilo Santana, nesta sexta-feira (20), em entrevista à TV Verdes Mares. Conforme o cearense, a pasta tem se articulado com as redes de educação e o Congresso Nacional para criar um projeto de lei que limite o uso do aparelho em todo o ambiente escolar.

O ex-governador do Ceará já havia anunciado a proposta da proibir o aparelho em salas, durante evento do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) em Fortaleza, nessa quinta-feira (19). A proposição é discutida com o presidente Lula, inclusive. À TV Verdes Mares, o ministro ponderou que a utilização do aparelho em todas as dependências das instituições traz prejuízos.

Todas as escolas têm política de conectividade, mas para fins pedagógicos para melhorar a aprendizagem dos nossos alunos. Para uso pessoal, a gente quer restringir na própria escola, também nos intervalos da escola, isso está sendo uma discussão Camilo Santana Ministro da Educação

Para o ministro, no momento de recreio, os estudantes deveriam aproveitar para brincar com colegas e ir à biblioteca, por exemplo.

Lei federal deve dar segurança às escolas

Apesar de já ser uma discussão em curso na Educação brasileira, inclusive por influência de experiências nacionais e internacionais, o ministro Camilo pontuou a necessidade de um Projeto de Lei (PL) para dar segurança às redes de ensino.

"É importante um projeto de lei para dar mais estabilidade para as redes municipais. A ideia é que a gente possa garantir isso, porque nunca o MEC olhou tanto para a educação básica brasileira. E eu acho que o uso individual do celular para outros fins tem sido um prejuízo ao aprendizado", indica.

Atualmente, estados e municípios possuem normativas que impedem a utilização de celulares em sala de aula, mas uma lei federal poderia garantir o cumprimento da medida.

"A gente acreditas que já deve ser regulado o uso, inclusive pelos próprios pais em casa. A escola é um ambiente de aprendizagem e convivência com os professores, colegas e amigos. E há estudos e evidências sobre o prejuízo que isso tem causado na aprendizagem e déficit de atenção dos alunos", declara Camilo.