Com ação na Beira Mar, Hemoce incentiva cadastro de novos doadores de medula óssea neste sábado (21)

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) promove neste sábado (21), a partir de 7h, na Beira Mar, uma ação para incentivar novos voluntários para doação de medula óssea. Até setembro deste ano, o órgão contabilizou 133 coletas — 82 para transplante de medula em outros estados e 51 para outros países.

No Ceará, os procedimentos na rede pública resultam de parceria entre o Hemoce e o Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC), vinculado à Universidade Federal do Ceará (UFC). Desde o início, 16 anos atrás, foram feitos mais de 850 procedimentos no Estado, que tem uma média de sobreviva de pacientes transplantados de 95,3%.

Para ser doador, é preciso ter entre 18 e 35 anos, não possuir histórico pessoal de doenças oncológicas, apresentar documento de identidade e telefones para contato. Além disso, o voluntário entregará para o Hemoce uma ficha com dados pessoais e terá coletada, na hora do cadastro, uma amostra de 5 ml de sangue.

Segundo o Hemoce, que é responsável pelos cadastros Ceará, foram armazenados mais de 230 mil nomes no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome). O número é o maior das regiões Norte e Nordeste do Brasil.

Dia Mundial do Doador de Medula Óssea

A ação do Hemoce é em alusão ao Dia Mundial do Doador de Medula Óssea, celebrado no terceiro sábado deste mês, dentro do "Setembro Verde", período que conscientiza sobre a doação de órgãos e tecidos. O evento também faz parte da campanha "Histórias de Solidariedade", que busca incentivar o cadastro de novos voluntários.

As atividades na Beira Mar, no sábado, terão início com uma blitz de conscientização próximo à estátua da Iracema Guardiã, entre 7h e 8h30, e seguirão às 9h com um posto de coleta na Praça das Flores, onde os voluntários poderão desfrutar de um café da manhã.

Transplante de medula óssea

O transplante de medula óssea é indicado para algumas doenças que afetam as células do sangue. A coleta é feita por hemocentros, que são responsáveis, também, por fazer a triagem dos candidatos, testes de compatibilidade e exames.

De acordo com o Hemoce, "a coleta da medula é feita por aférese, que colhe o material pela veia do braço do doador, no qual um equipamento retira as células-tronco e devolve as demais células do sangue ao doador".