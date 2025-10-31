Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Imagem de bolsa de sangue dado no Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce)

Ceará

Hemoce é o 1º hemocentro do Brasil a integrar rede global de sangue raro

Hemocentro cearense envia metade de bolsas de sangue raro do Brasil

Redação 12 de Julho de 2025
Homem doando sangue em hemocentro

Ceará

Hemoce inicia Semana do Doador de Sangue neste sábado (23); confira a programação

A campanha é para sensibilizar a população para a importância da doação de sangue

Redação 22 de Novembro de 2024
Mulher doando sangue em posto de coleta do Hemoce

Ceará

Novo posto de coleta é inaugurado pelo Hemoce em Fortaleza; veja local

O equipamento da Secretaria da Saúde do Ceará terá funcionamento até janeiro de 2025

Redação 22 de Outubro de 2024
Doação de medula óssea

Ceará

Com ação na Beira Mar, Hemoce incentiva cadastro de novos doadores de medula óssea neste sábado (21)

A ação terá início às 7 horas e seguirá durante a manhã para a Praça das Flores

Redação 20 de Setembro de 2024
influenciadora digital cearense Carol Zacarias

Ceará

Influencer cearense Carol Zacarias diz ter sido impedida de doar medula devido ao peso: 'Revolta'

Doadora desde 2020, Carol alega que foi barrada do banco de dados do Redome por conta do seu Índice de Massa Corporal (IMC)

Raísa Azevedo 10 de Junho de 2024
Fachada do Hemoce

Ceará

Hemoce reforça campanha para incentivar doações durante Junho Vermelho

Campanha acontece até o dia 30 de junho em Fortaleza e no interior com serviços e atrações artísticas para incentiva doadores

Redação 08 de Junho de 2024
Doação de sangue

Ceará

Hemoce realiza campanha de doação de sangue em shopping de Messejana

A doação pode ser feita das 10 às 18h

Redação 19 de Dezembro de 2023

Ceará

Como fazer o cadastro para doar sangue?

Ato voluntário e não remunerado é a única forma de se conseguir material para uma transfusão

Nícolas Paulino 25 de Novembro de 2022
Pessoa doando sangue

Ceará

Junho Vermelho: entenda a campanha de incentivo à doação de sangue

Neste mês, é celebrado o Dia Mundial do Doador de Sangue

Matheus Facundo e Bruna Damasceno 01 de Junho de 2022
tratamento car-t cell

Ciência

Hemoce e UFC iniciarão neste ano novo tratamento para câncer com células do próprio paciente

Terapia CAR-T Cell é um método para pacientes sem opções de recuperação através de quimioterapia ou transplante de medula

Redação 11 de Março de 2022
1 2 3