Novo posto de coleta é inaugurado pelo Hemoce em Fortaleza; veja local

Visando facilitar o acesso da população, o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) inaugurará nesta quarta-feira (23) um posto de coleta temporário no Shopping Parangaba. No espaço, voluntários poderão doar sangue e realizar o cadastro para doação de medula óssea.

A unidade, que estará no local até o próximo 10 de janeiro de 2025, funcionará de segunda-feira a sábado, das 10h às 21h, e aos domingos, das 13h às 20h. A ação do equipamento da Secretaria da Saúde do Ceará faz parte do projeto "Hemoce Perto de Você". O local conseguirá atender a 50 voluntários por dia e contará com uma equipe de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem.

Nágela Lima, coordenadora de captação de doadores, destaca a importância de um posto de coleta no shopping, pois "além de ampliar os locais de doações e facilitar o acesso dos doadores, possibilita que mais pessoas conheçam e se conscientizem sobre a importância da doação de sangue e de medula óssea".

"O shopping é um local de convivência e entretenimento que possibilita as pessoas verem a doação de sangue como parte de sua rotina. O empreendimento acolhe pela terceira vez um posto de coleta do Hemoce e sempre recebendo bons números de doadores. Agradecemos pela parceria que salva vidas", destacou.

Quais os pré-requisitos para doar sangue

Estar saudável;

Bem alimentado;

Pesar acima de 50 kg;

Ter entre 16* e 69 anos; e

Documento oficial com foto.

*Os menores de idade devem portar o termo de consentimento padrão assinado pelos pais ou responsável legal. O termo está disponível no site do hemocentro.

Onde a população pode doar sangue em Fortaleza