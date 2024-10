Homem é resgatado após 11 dias desaparecido em mata fechada em Guaraciaba do Norte

Um homem de 35 anos foi resgatado na manhã do último domingo (20) após passar 11 dias desaparecido em uma área de mata densa na zona rural de Guaraciaba do Norte, região da Serra da Ibiapaba, Ceará.

De acordo com relatos de familiares, o homem teria deixado seu local de trabalho dizendo que sentia dores no estômago e iria em busca de remédio. No entanto, desde esse momento, ele não foi mais localizado, o que gerou preocupação entre parentes e amigos. Durante os dias em que ele ficou desaparecido, as pessoas próximas ao homem realizaram buscas por conta própria nas áreas próximas, sem encontrar nenhum vestígio.

Após dias sem notícias, os familiares solicitaram o apoio dos bombeiros civis da região da Serra da Ibiapaba. As operações de busca se intensificaram, e o resgate contou também com a participação voluntária de moradores da região. No domingo, o homem foi localizado com sinais de desidratação e alguns ferimentos, resultado dos dias que passou perdido na mata.

Assim que foi encontrado, ele foi levado ao hospital para receber tratamento médico. O homem se encontrava enfraquecido, mas consciente. Ele permanece sob cuidados médicos enquanto se recupera do período em que esteve na mata.

As circunstâncias que levaram ao desaparecimento ainda não foram completamente esclarecidas.