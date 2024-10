Avenida Historiador Raimundo Girão é bloqueada para obra na Praia de Iracema

A avenida Historiador Raimundo Girão foi bloqueada nesta segunda-feira (21) para a finalização de obras de drenagem do projeto de requalificação da Praia de Iracema. Segundo a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), o bloqueio ocorre no trecho entre a rua Antônio Augusto e a rua João Cordeiro, no sentido Aldeota/Centro.

Além disso, informou a pasta, a rua João Cordeiro, no trecho entre as avenidas Historiador Raimundo Girão e Beira-Mar, também será bloqueada.

A interdição será parcial nas duas faixas da via e será necessária para execução do sistema de drenagem e da nova pavimentação asfáltica. Conforme a previsão, o estreitamento deve durar até o fim do mês de dezembro, contando com o apoio de equipes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).

Quais os desvios?

Os motoristas que trafegam na Historiador Raimundo Girão, em direção ao Centro, deverão entrar à direita na rua Ildefonso Albano para acessar a avenida Beira Mar, à esquerda na Rua Arariús, retornando, assim à Historiador Raimundo Girão.

No caso do fechamento provisório da rua João Cordeiro, os condutores que desejem acessar a Beira Mar devem entrar à direita na Historiador Raimundo Girão, à direita na rua Ildefonso Albano, à esquerda na avenida Monsenhor Tabosa, à esquerda na rua Carlos Vasconcelos, e à esquerda na Historiador Raimundo Girão, acessando a Beira Mar.

Linhas de ônibus alteradas

Os desvios também afetarão o itinerário de algumas linhas de ônibus, segundo informações da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor). A mudança ocorrerá no sentido Oeste/Leste.

Por conta disso, os ônibus devem acessar a Historiador Raimundo Girão, a rua Ildefonso Albano, a avenida Beira Mar, a rua Arariús e a avenida Historiador Raimundo Girão para retornar à rota oficial.

Confira abaixo as linhas afetadas: