Casas de Cultura Estrangeira da UFC abrem 80 vagas para curso de Esperanto; saiba como se inscrever

O Curso Básico de Esperanto oferecido pelas Casas de Cultura Estrangeira da Universidade Federal do Ceará (UFC) estarão com inscrições abertas a partir do dia 21 de outubro. Ao todo, 80 vagas serão ofertadas ao público.

O curso será gratuito e aberto ao público. As vagas disponibilizadas são referentes ao semestre de 2024.2, com carga horária de 128 horas-aula. A previsão é que as aulas iniciem no dia 4 de novembro, de forma presencial e com duração prevista de dois semestres.

Inscrições

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo formulário eletrônico. Para preencher e enviar, é necessário que o candidato tenha um email cadastrado no Gmail.

No momento da inscrição, o candidato deverá indicar a turma e o horário para a qual concorrerá.

O que é Esperanto?

O esperanto é uma língua planejada para facilitar a comunicação internacional, proposta por um jovem polonês de 27 anos de idade, Lázaro Luís Zamenhof (Lejzar Ludwik Zamenhof), um médico recém-formado.

Em 1887, Zamenhof lançou as bases do esperanto em um pequeno livro de 40 páginas intitulado Ligvo Internacla (Língua Internacional).

A ideia dele era fornecer uma alternativa para a comunicação internacional que fosse neutra, não pertencesse a nenhuma nação ou grupo ético em particular, mas que englobasse todos ao mesmo tempo, estabelecendo-se como uma ponte entre os países.

Veja algumas características:

• Faz uso de vocabulário internacional

• Seu alfabeto é fonêmico (cada letra corresponde a um som, cada som corresponde a uma letra)

• Apresenta flexibilidade na formação das palavras (a partir dos radicais, utilizando um sistema de prefixos e sufixos, você poderá construir uma grande quantidade de palavras. Por exemplo: alta significa “alto”; com o prefixo mal- conseguimos dar a noção contrária à da palavra original, de modo que malalta significa “baixo”);

• Possui gramática regular (por exemplo, quando você aprender a conjugar um verbo em esperanto, saberá conjugar TODOS os verbos da língua).