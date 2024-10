Pirambu ganha letreiro decorativo com o nome do bairro para atrair visitantes; veja imagens

Quem passou recentemente pela Avenida Castello Branco, conhecida como Av. Leste Oeste, nas proximidades da Areninha do Pirambu, em Fortaleza, se deparou com algo diferente. Trata-se de um letreiro decorativo que leva o nome do bairro, a exemplo das estruturas turísticas existentes na Beira Mar de Fortaleza.

A região passa por obras de requalificação do projeto Píer 12 e o novo letreiro integra parte dos trabalhos, que segundo a prefeitura municipal estão em 90% de execução, e visam tornar o espaço o mais novo ponto turístico e de convívio social entre os moradores.

O letreiro, nas cores azul, amarelo, verde e marrom, está localizado exatamente na entrada do Pirambu, e conta ainda com peixes em sua decoração, em referência à espécie que tem o mesmo nome.

Intervenções

Além da nova estrutura, o local receberá um toten informativo com a história do Pirambu, e a praça no entorno da areninha contará com academia ao ar livre, parquinho infantil, nova pavimentação em piso intertravado, mobiliários urbanos e projeto paisagístico.

Veja mais imagens do letreiro:

Foto: Thiago Gadelha

Foto: Thiago Gadelha