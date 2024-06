Hemoce reforça campanha para incentivar doações durante Junho Vermelho

Em alusão ao chamado “Junho Vermelho”, o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) lançou uma nova campanha para incentivar a doação voluntária de sangue. A ação, que ocorrerá em Fortaleza e em municípios do interior até o dia 30 de junho, promoverá diferentes atividades, como serviços de beleza e apresentações artísticas.

Com o slogan “Para sempre doador - De geração em geração”, a campanha é desenvolvida pelo Instituto Pró-Hemo (IPH) e tem, como objetivo, estimular a doação de pessoas de todas as idades, de acordo com informações do Governo do Ceará.

Para agradecer aos doadores, a entidade promoverá uma série de atividades. Em 14 de junho, Dia Mundial do Doador, por exemplo, os voluntários poderão usufruir de serviços de beleza e apresentações musicais na sede do equipamento, localizada em Fortaleza, e nas unidades regionais de Iguatu, Crato, Juazeiro do Norte, Sobral e Quixadá.

Na capital cearense, a entidade ainda receberá os mascotes e as líderes de torcida dos times de futebol Ceará e Fortaleza, nos dias 12 e 13, respectivamente.

Por fim, os doadores poderão participar de um momento explicativo sobre os tipos sanguíneos e a importância da doação voluntária durante encontro do Clube RH Negativo, em 15 de junho, também na sede do Hemoce.

REQUISITOS PARA DOAR SANGUE

Para se tornar um doador de sangue, é importante que o cidadão interessado possua mais de 50 kg, tenha entre 16 e 69 anos e apresente um documento oficial com foto na hora da doação, além de estar bem alimentado e saudável. Vale lembrar que menores de idade também devem levar um termo de consentimento assinado pelo responsável legal.

As doações podem ser agendadas pelo site da entidade ou pelos telefones de cada unidade, disponíveis na página.

DOAÇÕES EM GRUPO

Como forma de incentivar ainda mais as doações, o Hemoce disponibiliza o serviço “Caravana da Solidariedade”, que utiliza uma van para buscar e deixar grupos de pessoas interessadas em serem voluntárias.

O veículo fica disponível semanalmente e, para requisitá-lo, é necessário que o grupo tenha, no mínimo, 10 doadores e agende um horário através dos telefones (85) 3208-0801 ou (85) 99681-7597, que também é o canal de contato no WhatsApp.