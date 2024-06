CNH Popular: Candidatos de Fortaleza aprovados em 2023 começarão a ser atendidos em julho

Os candidatos com inscrições aprovadas no programa CNH Popular em Fortaleza começarão a ser atendidos a partir de 1º de julho. Segundo o Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE), cerca de cinco mil pessoas serão beneficiadas na Capital — a seleção ocorreu no ano passado.

Os aprovados darão início ao processo de habilitação nas categorias A (motocicleta) e B (carro) em autoescolas, coletas de biometria e clínicas credenciadas pelo Governo.

O agendamento das aulas no site será liberado "em breve" pelo departamento. "Será possível agendar o atendimento conforme o dia e horário disponível na autoescola. Em seguida, o aluno será encaminhado ao Detran para seguir com o processo, sendo que o mesmo terá o prazo máximo de 12 meses para finalizar", explica o órgão.

Feito o agendamento, o candidato deve comparecer à autoescola nos dias e horários combinados. Além disso, deve respeitar rigorosamente os prazos estabelecidos para cada etapa do programa, sob pena de desclassificação e perda de benefício.

Próximas cidades

Fortaleza corresponde ao primeiro grupo de atendimento do CNH Popular 2023, por já ter autoescolas, coletas de biometria e clínicas credenciadas.

No entanto, os aprovados que moram em outras cidades do Estado devem ficar atentos. O órgão anunciou que divulgará "em seguida e de forma coordenada" os próximos municípios onde os beneficiados serão atendidos.

CNH Popular

O CNH Popular é um programa do Governo do Ceará destinado a pessoas de baixa renda interessadas em retirar a primeira habilitação nas categorias A e B.

No ano passado, foram aprovados 25 mil candidatos para participar da iniciativa, sendo cinco mil em Fortaleza e 20 mil no Interior.