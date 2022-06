Junho Vermelho: entenda a campanha de incentivo à doação de sangue

Este 1º de junho marca o início da campanha Junho Vermelho, ação que objetiva incentivar a doação de sangue em hemocentros de todo o Brasil. Neste período, é celebrado o Dia Mundial do Doador de Sangue, em 14 de junho, instituído em 2005 pela Assembleia Mundial da Saúde.

A data é, segundo o Ministério da Saúde, uma homenagem ao nascimento de Karl Landsteiner, imunologista da Áustria que descobriu o fator Rh e as várias diferenças entre os tipos sanguíneos.

No Ceará, o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) participa do Junho Vermelho. Segundo Luciana Carlos, diretora-geral do órgão, as comemorações vêm mostrar a importância da doação voluntária e altruísta.

Com a campanha, o mês é transformado "em um período de doação voluntária altruísta aqui no nosso país", explica a gestora do Hemoce.

"Quantas vidam cabem em uma só?"

O tema escolhido pelo Hemoce para trabalhar o incentivo à doação é "Quantas Vidas Cabem em uma Vida só?". Ela foi concebida pelo Instituto Pró-Hemoce (IPH) e está sendo usada em outros hemocentros brasileiros, por meio do grupo Hemocentros Unidos.

A ideia, de acordo com Luciana Carlos, é informar sobre a doação voluntária e agradecer aos doadores.

"Agradecer aquelas pessoas que já entenderam isso. É por causa dessas pessoas, desse compromisso e desses doadores voluntários e altruístas, que há tanto tempo a gente faz o atendimento a todos os pacientes que precisam de transfusão no Ceará, sem atropelo e sem problema", avalia a diretora.

Corrente de solidariedade

Luciana Carlos conta que espera que as doações aumentem em junho, pois o Hemoce sempre faz ações itinerantes, e ainda mais com a estrutura da campanha. Ela avalia que sempre há uma "grande corrente de solidariedade".

Luciana Carlos Diretora-geral do Hemoce Graças a todos os doadores voluntários de sangue que comparecem aos hemocentros do Estado rotineiramente a gente tem um conforto muito grande e uma certeza de que todos os pacientes que precisam de transfusão nos hospitais do SUS no Ceará, e até em outros hospitais, a gente consegue atender com rapidez, com segurança, para que nenhum paciente tenha o seu tratamento comprometido por falta de componentes

Como doar sangue?

Estar saudável

Estar bem alimentado

Pesar acima de 50kg

Ter entre 16 e 69 anos

Apresentar documento oficial com foto

ATENÇÃO: Os candidatos à doação de sangue com idade entre 16 e 17 anos devem apresentar o Termo de Consentimento assinado pelo responsável legal, disponível em doador.hemoce.ce.gov.br.

O limite de idade para a primeira doação é de 60 anos, 11 meses e 29 dias.

INTERVALO PARA DOAÇÃO DE SANGUE

Homens podem doar sangue a cada 2 meses, até 4 vezes por ano;

Mulheres podem doar sangue a cada 3 meses, até 3 vezes por ano.