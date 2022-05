Bombeiros cearenses vão a Pernambuco para auxiliar no resgate de vítimas das chuvas

Agentes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) vão a Pernambuco para reforçar o trabalho de regaste das vítimas das fortes chuvas e deslizamentos de terra que ocorrem no Grande Recife. Nesta terça-feira (31), o total de vítimas chegou a 100.

No último sábado (28), a governadora Izolda Cela (PDT) ofereceu a ajuda dos bombeiros cearenses ao governador pernambucano, Paulo Câmara (PSB). Nesta terça, a chefe do Executivo desejou sorte à equipe.

"Nossa equipe ficará o tempo que for necessário ajudando no resgate. Reforço minha solidariedade aos nossos irmãos pernambucanos neste momento de dor", disse Izolda.

Cães ajudarão nas buscas

Além de sete agentes, serão enviados os cães farejadores Tupã, da raça boiadeiro australiano, e os labradores Nala e Anny, além do cão Duck.

Os animais foram utilizados durante as chuvas em Teresópolis, no Rio de Janeiro; nos resgates do Edifício Andrea, em Fortaleza, e em Brumadinho, no Estado de Minas Gerais, após o rompimento da barragem da Mina Córrego do Feijão.

Também serão enviadas duas viaturas, sendo uma de transporte de animais, viatura tipo sprinter, e uma viatura 4x4 para locais de difícil acesso. Os materiais encaminhados serão Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e caixa para transporte dos animais, alimentação (ração), medicamentos e materiais para higiene dos animais.

