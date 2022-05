Recife anuncia suspensão das festas do São João e destina R$15 mi para vítimas das chuvas

As festas de São João de Recife (PE) foram suspensas pelo prefeito João Campos (PSB), nesta segunda-feira (30). O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira (30), pelo prefeito João Campos (PSB). Desta forma, o município irá redirecionar R$ 15 milhões em recursos para as ações de amparo às vítimas.

"Nesse momento, temos 3,5 mil recifenses que estão nos nossos abrigos. A Prefeitura do Recife está suspendendo o São João, o São Pedro e os festejos juninos. Com isso, nós vamos incrementar em R$ 15 milhões as ações direcionadas para as famílias atingidas e ao longo da semana a gente vai compartilhar com vocês várias outras medidas de priorização para as famílias”, disse o prefeito.

Veja pronunciamento de prefeito:

Estamos tomando medidas para reforçar as ações de apoio às famílias mais impactadas nessa tragédia provocada pelas fortes chuvas. Por isso, estamos suspendendo a realização dos festejos juninos, incluindo o São João e o São Pedro. O nosso foco é salvar vidas. pic.twitter.com/wS5dWHprHo — João Campos (@JoaoCampos) May 30, 2022

Conforme o governo do estado, no final da manhã desta segunda-feira (30), havia 26 desaparecidos; as buscas chegaram ao terceiro dia. Cerca de 5 mil pessoas estão desabrigadas no estado.

Quais cidades cancelaram o São João 2022?

Um dos municípios que cancelou o São João este ano é Paudalho. A prefeitura anunciou a decisão nesse domingo (29), após o prefeito Marcelo Gouveia assinar o decreto de Estado de Emergência.

Os recursos que seriam utilizados para o evento junino serão destinados aos problemas causados pela chuva no município e para auxiliar as famílias que ficaram desabrigadas.

Paulista, na Região Metropolitana, também deve destinar verbas do São João para ajudar os atingidos pelas chuvas. O prefeito Yves Ribeiro anunciou, na manhã desta segunda, o cancelamento do São João 2022, o "Vamos Paulistar 2022".