Homem perde 11 familiares vítimas das chuvas em Recife

Um homem perdeu 11 familiares vítimas do deslizamento de terra nesse sábado (28) em Jardim Monte Verde, área limítrofe entre o Recife e o município de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana.

Até agora, as autoridades pernambucanas já confirmaram a morte de 35 pessoas. As buscas ainda continuam neste domingo (29) com equipes dos bombeiros, exército e até de moradores voluntários. Contudo, não há informação oficial sobre o número de desaparecidos.