Chega a 35 número de mortos pelas fortes chuvas no Grande Recife

Os deslizamentos de barreira durante as fortes chuvas no Grande Recife causaram a morte de 35 pessoas até a noite desse sábado (28) quando a Defesa Civil do Estado fez o último balanço de vítimas.

Somente no Recife, são 22 mortos, sendo um no Córrego do Jenipapo, um no Sítio dos Pintos e outros 20 em um desmoronamento na comunidade Jardim Monte Verde, no bairro Ibura.

Em Camaragibe, na Região Metropolitana, foram seis vítimas. Duas crianças e um adulto morreram na comunidade Bola de Ouro e no Conjunto Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes, respectivamente.

Os demais óbitos ocorreram no Córrego do Abacate, cuja vítima foi soterrada, e no bairro Caixa D'Água, ambos em Olinda.

Assistência

Entre as 19h da sexta-feira (27) e as 10h desse sábado (28), a Defesa Civil do Recife recebeu 198 chamados da população. Já no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram 57 solicitações.

A Secretaria de Educação do Recife abriu 14 escolas e creches da rede municipal para acolher famílias desabrigadas por causa das intensas precipitações.

Como ajudar vítimas

ARQUIDIOCESE DE OLINDA E RECIFE

A Cáritas Arquidiocesana de Olinda e Recife tem uma conta onde recebe doações.

Banco do Brasil

Agência: 5740-1

Conta: 60.691-0

Pix: 29420681000129

MÃOS SOLIDÁRIAS PERNAMBUCO

Além de receber doações em Recife, o grupo está recebendo valores financeiros por Pix.

Pix: 09.423.270.0001.80

CASA DE MARIA DE OLINDA

As doações também pode ser feitas por Pix.

Pix: 81985367241

AJUDE PE

Os valores doados serão usados para adquirir alimentos e agasalhos para as vítimas.

Pix: ajudepeoficial@gmail.com

GRIS ESPAÇO SOLIDÁRIO E LÚDICO E A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA VÁRZEA

Vítimas estão sendo acolhidas e precisam de doações, tanto de alimentos quanto de roupas.

Pix: 81982314011

CENTRAL ÚNICA DAS FAVELAS DE PERNAMBUCO (CUFA-PE)

Doações podem ser feitas por duas formas.

Nu Pagamentos 260