Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Foto mostra inundação em rua do México após fortes chuvas

Mundo

Chuvas intensas no México deixam pelo menos 44 pessoas mortas

Precipitações torrenciais no país são registradas desde a última quinta-feira (9)

Redação e AFP 12 de Outubro de 2025
Uma foto mostra o alerta de

Ceará

‘Defesa Civil Alerta’: como funcionará sistema que irá despertar celulares em caso de desastre no CE

Avisos serão enviados para quem estiver na área de risco e tenham aparelho celular compatível com a tecnologia, mesmo sem ter se cadastrado

Clarice Nascimento 18 de Junho de 2025
Fortes chuvas atingem o Grande Recife, alagam a região e causam deslimentos; veja imagens

Pernambuco

Fortes chuvas atingem o Grande Recife e causam deslizamentos; veja imagens

Aulas também foram suspensas devido às chuvas

Redação 05 de Fevereiro de 2025
Itajaí (SC) registrou 150mm, números que representam até 70% da chuva esperada para todo o mês de janeiro

País

Balneário Camboriú e outros 3 municípios de SC decretam estado de emergência após chuvas e alagamentos

Defesa Civil também alerta para risco de deslizamentos

Redação 16 de Janeiro de 2025
Resgate

Mundo

Deslizamento de terra mata pelo menos 11 pessoas em mina de ouro ilegal na Indonésia

Dezenove pessoas estão desaparecidas

Redação 08 de Julho de 2024
Estimativa da ONU prevê que mais de 600 pessoas morreram em deslizamento de terra na Papua-Nova Guiné

Mundo

Deslizamento de terras na Papua-Nova Guiné deixa centenas de mortos e milhares de desaparecidos

Número de vítimas não foi determinado, mas desastre pode ser o maior deslizamento de terra do país

Redação 26 de Maio de 2024
Gramado antes das enchentes que já atingem mais de 467 municípios do Rio Grande do Sul

País

Após chuvas no RS, Gramado tem mais de 500 hotéis e restaurantes fechados

Temporais e deslizamentos deixaram mais de mil desabrigados na cidade gaúcha

Diário do Nordeste/Agência Brasil 23 de Maio de 2024
Missi

Ceará

Irauçuba registra deslizamento de rochas e acesso a municípios vizinhos é bloqueado por forte chuva

Fuceme registrou 45 mm de chuva em Missi, distrito de Irauçuba

Flávia Marques 04 de Abril de 2024
foto de casa que desabou após fortes chuvas no Rio de Janeiro

País

Chuvas no Rio de Janeiro causam pelo menos seis mortes e deslizamentos

Petrópolis, uma das cidades mais atingidas, recebeu volume de chuva para um mês em 12h

Redação 23 de Março de 2024
Video

Mundo

Hong Kong fica inundada após registrar maior volume de chuvas em 140 anos; veja vídeo

Mais de 100 pessoas ficaram feridas

Redação 08 de Setembro de 2023
1 2 3