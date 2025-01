Balneário Camboriú e outros 3 municípios de SC decretam estado de emergência após chuvas e alagamentos

As fortes chuvas que atingem cidades do litoral de Santa Catarina provocaram uma série de transtornos nesta terça-feira (16), como alagamentos e residências danificadas. Por conta do volume de água, os municípios de Balneário Camboriú, Camboriú, Governador Celso Ramos e Tijucas decretaram estado de emergência.

De acordo com a Defesa Civil catarinense, a situação de Balneário Camboriú é considerada grave, com várias vias alagadas devido às enxurradas. Muitas pessoas chegaram a ficar ilhadas e isoladas, mas não houve registro de desalojados até o momento. Mesmo assim, três abrigos foram abertos na região.

“A atuação da circulação marítima sobre o estado, combinada com as características geográficas da região, intensificou a precipitação, especialmente no Baixo Vale do Itajaí e na Grande Florianópolis. O fenômeno, caracterizado por ventos úmidos que vêm do mar, tem provocado chuvas contínuas e fortes, o que contribui para a alta quantidade de água registrada até o início da tarde”, explicou o órgão estadual.

As cidades mais afetadas incluem Tijucas (280mm), Camboriú (176mm) e Florianópolis (153mm). Esses números já representam até 70% da chuva esperada para todo o mês de janeiro nos locais, segundo a Defesa Civil.

Em Itajaí, a precipitação pluviométrica agravou a situação em áreas de encosta e regiões propensas a alagamentos. A Prefeitura da cidade aponta que, entre a madrugada e a tarde desta quinta (16), agentes da Defesa Civil municipal atenderam 35 ocorrências relacionadas às consequências das chuvas, nas quais 20 pessoas e um animal foram socorridos. Também foram registrados sete deslizamentos.

RISCO ALTO

Diante da chuva intensa e da previsão de continuidade das precipitações, a Defesa Civil de Santa Catarina emitiu alertas geológicos para risco de deslizamentos nas cidades ao longo da costa do Baixo Vale do Itajaí e da Região Metropolitana de Florianópolis.

Ainda de acordo com o órgão, a previsão é de que as chuvas sigam intensas nas próximas horas, com a possibilidade de novos acumulados significativos. O risco geológico nessas áreas é classificado como “muito alto” ou “alto”, com maior probabilidade de movimentação de terra e fluxo de detritos causados pelas enxurradas.

“Com as condições climáticas instáveis, é fundamental que a população das áreas mais críticas, localizadas no Baixo Vale do Itajaí e Grande Florianópolis, redobre a atenção e siga as recomendações das autoridades locais. As medidas preventivas, como a evacuação de áreas de risco, são essenciais para minimizar danos e garantir a segurança de todos”, alertou a Defesa Civil.