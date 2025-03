Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (14/3)

Hoje temos um eclipse lunar total. A Lua em Virgem, junto ao Nodo Sul, aponta para aquilo que precisamos soltar. O Sol em Peixes pede que você se abra a novas possibilidades. Chega do mesmo. Você precisa deixar fluir e sair desses ciclos repetitivos. Chega de desperdiçar sua energia, seu tempo e sua saúde mental com o que não faz mais sentido. Olhe a vida por outro ângulo.

Vá para onde há emoção, intuição e vibração. Chega de velhos métodos e de querer controlar tudo o tempo todo. O momento pede equilíbrio não só físico, mas também mental, emocional e espiritual. Você não pode viver mais no modo automático. Não deixe que a rotina o aprisione. Tente perceber as belezas ao seu redor, mastigue com calma, desacelere. Como você tem administrado o seu tempo? Você não pode mais fugir. Talvez tenha feito isso de forma inconsciente, mas o eclipse de hoje revela o que precisa ser visto. Não há como ignorar.



Você já deve estar sentindo essa energia ao longo da semana e continuará sentindo. O que você quer liberar? Chegou a hora de se despedir de maus hábitos e de tudo que afeta sua autoestima. As portas estão abertas. Observe. Você vai encontrar a saída. As máscaras estão caindo. Não dá mais para continuar na mentira.

Áries

Este eclipse ilumina sua rotina e saúde. Você precisa equilibrar melhor suas obrigações e o descanso. Cuidar do corpo é importante, mas sua saúde mental e emocional também exigem atenção. Desapegue da necessidade de controle.

Touro

Seu campo da criatividade e da expressão pessoal está em destaque. Você tem se cobrado demais e precisa resgatar a leveza e a espontaneidade. Liberte-se do medo de errar e permita-se criar sem tanta autocrítica. O prazer precisa voltar a fazer parte da sua vida.

Gêmeos

O eclipse afeta seu lar e suas relações familiares. Questões antigas podem emergir para serem resolvidas. Chegou a hora de rever padrões familiares que te aprisionam e abrir espaço para um novo jeito de se relacionar com sua casa e suas raízes.

Câncer

Sua comunicação e sua forma de se expressar estão em transformação. Cuidado com pensamentos desgastantes e conversas que sugam sua energia. Seja mais consciente sobre com quem você compartilha suas ideias e em que tipo de diálogo você investe.

Leão

O eclipse toca suas finanças e o seu senso de valor próprio. Você tem se agarrado a crenças limitantes sobre dinheiro e abundância? É hora de abrir espaço para novas formas de prosperidade, confiando mais em sua própria capacidade de sustento.

Virgem

O eclipse acontece no seu signo, trazendo uma grande virada na sua identidade. Você não pode mais carregar o peso de expectativas alheias. Solte tudo o que não é seu, abrace sua verdadeira essência e se permita ser quem você realmente é.

Libra

Seu campo do inconsciente e da espiritualidade está ativado. É um momento de soltar medos profundos e padrões destrutivos que ainda te controlam. Dê espaço para o novo, confie mais no fluxo da vida e se conecte com sua intuição.

Escorpião

O eclipse ilumina suas amizades e redes de apoio. Quem está realmente ao seu lado? Algumas relações podem se dissolver para abrir espaço para pessoas mais alinhadas com seu momento. Seja seletivo com quem compartilha sua energia.

Sagitário

Seu setor profissional está em destaque. Se você sente que algo não está fluindo, talvez seja hora de mudar de direção. Liberte-se de funções ou caminhos que não fazem mais sentido. Seu futuro depende das escolhas que você faz agora.

Capricórnio

Suas crenças e sua visão de mundo estão passando por uma grande revisão. O que você acreditava estará mudando, e isso pode ser libertador. Não se prenda ao que sempre foi, abra espaço para uma nova perspectiva de vida.

Aquário

O eclipse toca seus processos internos e sua relação com transformações. Você precisa deixar para trás velhas dores e situações que não fazem mais sentido. Permita-se renascer, confie no fluxo da vida e se entregue às mudanças necessárias.

Peixes

O foco está nos seus relacionamentos. Algumas conexões podem se dissolver para que você enxergue o que realmente é essencial. Pare de se doar demais para quem não retribui. Equilibre suas relações para que sejam saudáveis e nutritivas para ambos.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.