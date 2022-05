Bombeiros localizam nova ossada em Brumadinho mais de três anos após rompimento de barragem

O Corpo de Bombeiros localizou nessa segunda-feira (2) uma ossada com aproximadamente 40 segmentos que pode ser de uma das seis vítimas ainda não identificadas no rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG), há mais de três anos.

Os militares identificaram um segmento corpóreo em uma área chamada "Esperança 1". Em seguida, uma busca especializada resultou no achado da ossada.

De acordo com a corporação, ainda não é possível concluir que os segmentos encontrados são de uma vítima da tragédia, "mas considerando a relevância e características do material, já encaminhado para a perícia, há boas possibilidades de eventual nova identificação".

Tragédia

Ao todo, o rompimento da barragem da Vale deixou 270 mortos no dia 25 de janeiro de 2019. Os rejeitos atingiram a área administrativa da companhia, um refeitório e parte da comunidade da Vila Ferteco.

As seis pessoas desaparecidas são Cristina Antunes Campos, Luis Felipe Alves, Maria de Lurdes da Costa Bueno, Nathalia de Oliveira Porto Araújo, Olímpio Gomes Pinto e Tiago Tadeu Mendes da Silva.