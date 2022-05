Policial Federal mata uma pessoa e fere três após briga por vaga de estacionamento, em Curitiba

Um policial federal matou uma pessoa e feriu outras três a tiros, após uma discussão em um posto de combustíveis, localizado em Curitiba, na noite de domingo (1º). As informações são do G1.

De acordo com a Polícia, a discussão começou por conta de uma briga entre o agente federal e outras pessoas, incluindo um segurança do posto.

Após o policial estacionar o carro em um local não permitido, o segurança chamou a atenção dele.

O agente estava com sinais de embriaguez, de acordo com a Polícia, e atirou, atingindo as quatro pessoas. Três vítimas foram encaminhadas para o hospital e uma morreu na ambulância.

O agente foi preso e encaminhado para uma unidade da Polícia Federal (PF) depois do flagrante realizado pela Polícia Militar. O segurança do posto saiu ileso.