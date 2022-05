Acidente envolvendo ônibus escolar deixa mortos e feridos no Paraná

Um acidente envolvendo um ônibus escolar deixou pelo menos oito pessoas mortas e cerca de 15 feridos, na manhã desta segunda-feira (2), em Marechal Cândido Rondon, no Paraná. A maioria das vítimas são crianças, conforme informou o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (Consamu) ao portal G1.

Segundo os socorristas, o caso aconteceu na BR-467, próximo ao distrito de Iguiporã, no Interior do município. O local é de difícil comunicação. De acordo com a publicação, as vítimas estão sendo transportadas para hospitais da região.

Vítimas do acidente

Até a publicação deste material, ainda não havia informações sobre o sexo e a idade das vítimas que faleceram devido ao incidente.

Equipes do Samu, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Rodoviária e frota municipal foram mobilizadas pelo caso.

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste