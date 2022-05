Jovem cortado na barriga em praia defende namorada: 'ela não teve nada a ver com isso'; veja vídeo

"É óbvio que minha namorada não tem nada a ver com isso, ela, assim como eu, é vítima desse acontecimento e fica claro que tinha uma terceira pessoa ali que fez isso com nós dois [...] A gente foi roubado, isso é óbvio, é um fato. Infelizmente isso parece que não foi nem levado em conta, foi roubado de mim um celular e uma caixinha de som, e a minha namorada tinha na bolsa dela R$ 80, que foram deixados eu acho R$ 4 ou R$ 6 espalhados na areia", disse o jovem no vídeo.

O jovem argumentou que os ferimentos da namorada mostram, na verdade, que ela também foi vítima. Além disso, o estudante alegou que há uma parte do Parque Morro da Pescaria que não é registrado por câmeras, local por onde o agressor do casal, pela versão dele, teria fugido.

"Lá é um parque aberto, com entradas pela região da mata e das pedras, além de uma portaria, que foi por onde a gente entrou, que conta com duas câmeras que ficam só no início. Estão mostrando nas reportagens que é como se fosse o único acesso, mas não estão levando em conta outras possibilidades, que abrange a que provavelmente a terceira pessoa fugiu. [...] Facilmente quem fez isso fugiu pelas pedras ou pela mata", defendeu.

No vídeo, Gabriel disse lembrar de ser golpeado e ao mesmo ver a namorada deitada a cerca de 10 metros dele.

"Isso para mim mata tudo. Fora que o cirurgião facial que me operou disse que não era possível ter aquelas lesões no rosto que tivessem sido causadas por uma pessoa de 1,60m e 48kg, mas apenas por um objeto contundente e com os punhos. Quem fez as lesões provavelmente foi uma pessoa canhota, já que elas se concentram na parte direita do rosto", defendeu.