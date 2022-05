Adolescente morre após esperar quatro horas por atendimento hospitalar no Espírito Santo

O adolescente Kevinn Belo Tomé da Silva, de 16 anos, foi enterrado neste domingo (1º) no Cemitério do Coronel Borges, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.

O jovem morreu dentro de uma ambulância, na frente do hospital, em Vila Velha, após quatro horas de espera por atendimento, na madrugada de sábado (30).

O Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba) afastou das funções duas médicas que seriam as responsáveis por receber o adolescente.

"A instituição considera inadmissível negligência em qualquer atendimento, já que a premissa do hospital é garantir acolhimento e assistência a todos os pacientes", disse o Himaba.

Em nota, o Himaba declarou que considera a conduta das profissionais "flagrante negligência médica".

Investigações

O Himaba informou que registrou um boletim de ocorrência policial e que fará uma representação junto ao Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES) contra as duas médicas pelo que considerou "flagrante negligência médica por parte dos profissionais plantonistas". O CRM-ES disse que vai abrir sindicância para apurar as responsabilidades.

A família do jovem também registrou um boletim de ocorrência.

A Polícia Civil informou que o caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Segundo a polícia, agentes estiveram no hospital para coletar imagens e já foram tomados depoimentos das partes envolvidas.

