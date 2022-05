Fenômeno que causou fortes chuvas no Grande Recife pode chegar com menos intensidade ao Ceará

Cidades do Grande Recife, em Pernambuco, continuam em alerta por causa das fortes chuvas que ocorrem na região desde o fim de semana. Como resultado, mais de 90 pessoas morreram e 26 estão desaparecidas, de acordo com as autoridades. Contudo, o sistema meteorológico que está provocando desastres por lá deve ter pouca influência no Ceará.

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) atribui essas chuvas ao Distúrbio Ondulatório de Leste (DOL). Segundo o meteorologista da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), Agustinho Brito, esta época do ano é favorável à ocorrência do fenômeno.

O DOL se caracteriza por perturbações em campos de pressão e vento no sentido de leste para oeste, na costa leste do Nordeste, sobretudo no período pós-estação chuvosa no Ceará, que começa em junho.

“É normal ocorrer, mas nem todo ano ele atinge o Ceará. Podem sobrar algumas áreas de instabilidade que cheguem para o Cariri e sul da região Jaguaribana, a princípio de fracas a moderadas. Também pode ser que atinja a faixa litorânea, mas não é o prognóstico para agora”, detalha Agustinho.

Legenda: Radar meteorológico mostra situação do Nordeste no início da tarde desta segunda-feira (30). Foto: Satélite GOES/Inmet

Na análise atual para o Ceará, as precipitações com influência do DOL tendem a ocorrer à noite e durante a madrugada. Porém, o meteorologista ressalta que “não devem ter a mesma proporção” das que aconteceram em Pernambuco.

Conforme a Funceme, para terça (31) e quarta-feira (1º), a tendência é que os maiores acumulados de chuva ocorram nos extremos do estado, ou seja, na faixa litorânea, Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns.

Situação de emergência

Desde o dia 27, a Apac emitiu alerta de nível vermelho, o maior da escala e que indica risco elevado de desastres. O último boletim da Agência, emitido no domingo (30), reduziu o alerta para amarelo, de “observação”. Em Pernambuco, o período chuvoso ocorre entre abril e julho.

A previsão da Apac para os próximos dias é de continuidade de chuvas, mas com intensidade moderada, de até 50 milímetros. No fim de semana, o órgão registrou chuvas de mais de 300 milímetros em algumas cidades próximas. Alagamentos, deslizamentos e quedas de árvores foram registrados.

5 mil pessoas estão desabrigadas, principalmente na Região Metropolitana do Recife e na Zona da Mata, conforme o Governo de Pernambuco.

Agentes das forças de segurança, Defesa Civil, Exército e órgãos municipais atuam em 7 pontos de deslizamento na busca por desaparecidos. Alertas oficiais de novas ocorrências continuam porque o solo permanece encharcado.

Até o último domingo (29), 14 cidades pernambucanas decretaram situação de emergência. O Governo Estadual liberou R$100 milhões para trabalhos de busca, salvamento e reconstrução de infraestrutura.