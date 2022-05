Fortaleza passa a ter dia de Luta Contra a Gordofobia no calendário oficial da cidade

O dia 11 de maio em Fortaleza agora é oficialmente o Dia Municipal de Luta Contra a Gordofobia. Desde o último dia 30, a Lei Municipal 11.267/2022 estabeleceu e data passou a integrar o calendário Oficial de Eventos do Município. A ação é uma iniciativa do poder público e ajuda a dar visibilidade ao combate à discriminação contra as pessoas gordas.

Conforme a Lei Municipal é considerado gordofobia o preconceito, a repulsa ou a discriminação social, política e econômica praticados contra a pessoa gorda.

A Lei foi proposta e aprovada pela Câmara Municipal e sancionada pelo prefeito Sarto Nogueira. A publicação consta no Diário Oficial do Município do dia 30 de maio.

Na justificativa do projeto de lei, o autor, vereador Marcos Lemos (PSL) argumentou que “o efeito da gordofobia é bastante expressivo e negativo, inclusive sobre crianças e adolescentes”.

Ele acrescenta que, em adultos, o “preconceito também prejudica a saúde mental e afeta relacionamentos e oportunidades de trabalho ou o simples ato de usufruir da cidade".

A gordofobia, diz o parlamentar no projeto, afeta o planejamento urbano e o acesso da pessoa gorda à cidade. Isso tendo em vista, por exemplo, os padrões utilizados na construção de banheiros, transporte coletivos e até mesmo a mobília dos espaços públicos e privados.

Pessoas com excesso de peso

Em Fortaleza, 59,2% dos adultos têm excesso de peso, segundo a Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel) 2021, do Ministério da Saúde. Desta população, 23,7% tem obesidade.

As duas condições se referem ao acúmulo de gordura corporal e podem ser diagnosticadas a partir do Índice de Massa Corporal, conhecido como IMC, que avalia a relação do peso e altura.

O IMC é obtido ao se dividir o peso (em kg) pela altura ao quadrado (em metros).

Conforme o padrão utilizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e adotado na Vigitel, quando o resultado entre 25,0 e 29,9kg/m2, é considerado que a pessoa tem excesso de peso. Acima deste valor, a pessoa é considerada obesa.