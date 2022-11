Como fazer o cadastro para doar sangue?

Doar sangue é um ato que pode salvar vidas: apenas uma bolsa é capaz de beneficiar até quatro pessoas. O Dia Nacional do Doador de Sangue é celebrado nesta sexta-feira, 25 de novembro, para lembrar e valorizar a atitude dos voluntários. Mas afinal, como se tornar um doador? É preciso se cadastrar?

No Ceará, o Centro de Hematologia e Hemoterapia (Hemoce) é responsável por essa coleta. Só em 2021, o equipamento recebeu mais de 100 mil doações de sangue e chegou a enviar bolsas para atender à solicitação de outros estados brasileiros.

O sangue doado no Hemoce garante o abastecimento de cerca de 480 unidades de saúde na capital e no interior do Estado, para a realização de transfusões.

Segundo o órgão, a coleta é feita em ambiente limpo e todo o material utilizado é descartável, evitando qualquer possibilidade de contaminação, com equipe especializada e acompanhamento médico.

Veja abaixo como funciona o cadastro para se tornar um doador:

Passo a passo

Acesse o Portal do Doador do Hemoce Diga se você quer doar pela primeira vez ou se já é doador (nesse segundo caso, informe o documento de identificação e data de nascimento) Ao clicar em Quero doar pela 1ª vez, leia os motivos que podem impedir temporariamente a doação. Se não houver impeditivos, clique em “Agendar minha doação” Leia as instruções sobre como funciona o processo de doação e, em seguida, escolha se é menor de idade (16 ou 17 anos) ou se é maior Se já for maior, veja a lista de dias, locais e horários disponíveis e clique em “Reservar agora” Preencha as informações de contato solicitadas. Pronto, sua vaga está reservada! Para a doação do menor, é necessário baixar o termo de consentimento (disponível no mesmo link), preenchê-lo e assiná-lo. Em seguida, é só seguir o mesmo caminho de reserva do adulto.

O cadastro será efetuado na unidade do Hemoce escolhida na reserva. No dia marcado, é preciso apresentar um documento de identificação oficial com foto ou cópia autenticada. São aceitos:

RG

carteira nacional de habilitação (impressa ou digital)

carteira de trabalho

carteira profissional emitida por classe

certificado de reservista

passaporte

título de eleitor pelo aplicativo e-Título

Benefícios da doação

Antes da doação, é feita uma avaliação clínica com exame físico, verificação do peso e realização de teste para anemia. O candidato também passa por uma entrevista individual e sigilosa.

A doação não traz danos para o doador, já que o sangue doado é reposto rapidamente pelo próprio organismo.

Após a coleta e de um lanche, o doador recebe a carteirinha de doador de primeira vez. Nas próximas vezes, ela é atualizada com o número de doações.

Para ser um doador de sangue, é preciso estar saudável, bem alimentado, ter mais de 50 kg e idade de 16 a 69 anos. Homens podem doar a cada dois meses, até quatro vezes no ano. Já as mulheres, a cada três meses no intervalo de um ano.

O Hemoce disponibiliza 3 locais de coleta em Fortaleza (sede na Av. José Bastos, IJF e Praça das Flores) e mais 5 no interior, nas cidades de Crato, Juazeiro do Norte, Iguatu, Quixadá e Sobral.

