Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Doação de medula óssea

Ceará

Com ação na Beira Mar, Hemoce incentiva cadastro de novos doadores de medula óssea neste sábado (21)

A ação terá início às 7 horas e seguirá durante a manhã para a Praça das Flores

Redação 20 de Setembro de 2024
Imagem do encontro entre de Daniela e Andreia

Zoeira

Doadora de medula conhece mulher que recebeu órgão no dia do seu casamento; veja vídeo

Caso foi exibido nesta sexta-feira (18), no “Encontro com Patrícia Poeta”

Redação 17 de Novembro de 2023
Cristo Redentor veste camisa Doe de Coração

Ceará

Cristo Redentor 'veste' a camisa da campanha 'Doe de Coração', da Fundação Edson Queiroz

Intervenção é para conscientizar e sensibilizar brasileiros sobre a importância da doação de órgãos no País

Redação 20 de Setembro de 2023
Apresentador Faustão

Zoeira

Dez dias após transplante de coração, Faustão está ‘evoluindo bem’, diz hospital

O apresentador está na unidade semi-intensiva do hospital Albert Einstein

Redação 05 de Setembro de 2023
Maria Pinilla Porta

País

Idosa com Alzheimer surpreende família com recado para doar órgãos

Familiares encontraram aviso em porta de guarda-roupa

Redação 26 de Julho de 2023
Coração vermelho nas mãos de cima

Ceará

Fundação Edson Queiroz lança a 20ª edição da campanha Doe de Coração

Iniciativa é responsável por informar, conscientizar e mobilizar pessoas sobre a importância de ser doador de órgãos e tecidos

Redação 05 de Setembro de 2022
Marina Alves e irmã Lumara Sousa

Ceará

Marina Alves foi atendida por irmã em hospital antes de saber grau de parentesco

Lumara Sousa é técnica de enfermagem e foi responsável por preparar diversas transfusões de sangue para a jornalista

Carol Melo 30 de Março de 2022
Transplante de Medula Óssea

PontoPoder

CCJ do Senado aprova projeto que busca facilitar localização de doadores de medula óssea

O texto agora será analisado pela Comissão de Assuntos Sociais (CAS) da casa

Redação 16 de Dezembro de 2021
Geovânia Rodrigues

Dias Melhores

'É gratificante salvar uma vida': cearense vai doar medula para paciente no Rio Grande do Norte

Há dez anos no cadastro de doadores, Geovânia Rodrigues tem medula compatível, está feliz com a oportunidade de ajudar alguém e faz o pedido: “vamos todos doar, é um gesto de amor”

Melquíades Júnior 26 de Outubro de 2021

Metro

Equipe do Hospital Universitário da UFC é homenageada por realizar 2 mil transplantes de fígado

Profissionais pioneiros em transplantes no Ceará e famílias dos doadores de órgãos também foram homenageados

Redação 01 de Outubro de 2021
1 2 3