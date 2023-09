Dez dias após transplante de coração, Faustão está ‘evoluindo bem’, diz hospital

Informações do hospital Albert Einstein, divulgadas nesta terça-feira (5), dez dias após o transplante de coração, indicam que Faustão segue “estável e evoluindo bem”.

Desde sexta-feira (1º), o apresentador está na unidade semi-intensiva da unidade de saúde, em São Paulo, e “a função cardíaca permanece normal e sem intercorrências”.

Procedimento

O ex-global passou por um transplante cardíaco no domingo (27) e recebeu o órgão, mesmo sendo a 2ª prioridade na fila de transplante do SUS, após recusa do primeiro paciente da lista.

A prioridade de Faustão, inclusive, seguiu os preceitos indicados pelo Sistema Único de Saúde, que define os critérios com base na gravidade do quadro do paciente. O apresentador, em estado grave antes da cirurgia, recebeu a oferta do órgão na madrugada de domingo (27), segundo o Ministério da Saúde.