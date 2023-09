Jojo Todynho se pronuncia sobre suposta traição do namorado

Na segunda-feira (4), a jornalista Fábia Oliveira vazou uma conversa do namorado de Jojo Todynho, Renato Santiago, com a ex-mulher, Kaila Oliveira, dando a entender que ele tinha traído a artista.

Jojo usou as redes sociais para explicar aos seguidores que a conversa de Renato com Kaila aconteceu em 10 de maio, e os dois só começaram a namorar no dia 12 de junho. Na época da troca de mensagens, a cantora reforçou que eles apenas ficavam, sem compromisso sério.

“Estou com ele desde fevereiro. De fato, eu comecei a namorar em junho, foi quando vazou minha foto com ele no aeroporto. Se eu for contar pelo certo, namorando mesmo estamos há três meses”.

Jojo ainda publicou um print de uma conversa dela com Renato, em que ele afirma que o bate-papo com Kaila aconteceu dia 10 de maio. Na conversa, é possível ver que a artista faz um desabafo com o companheiro: “Idiota é quem ainda acredita numa mentirada dessa. O tiro saiu pela culatra! Nunca vi mandar print sem botar a data”, escreveu.

Recentemente, Jojo presenteou Renato com um carro. “Muito feliz, vivendo cada vez mais. Paz terrível e sem perturbação. Renato é uma pessoa maravilhosa. Aliás, ele é meu amigo há dez anos e faz oito meses que a gente está junto. 'Ah, mas Jojo é emocionada'. Sou! 'Ah, mas se daqui a pouco não estiver junto?' A gente vai continuar sendo amigo”, disse ela na ocasião.