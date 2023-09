Jojo Todynho defende namorado após suposta traição: 'seguimos firme e forte'

A cantora Jojo Todynho rebateu, nesta segunda-feira (4), os rumores de que seu atual namorado, Renato Santiago, teria mantido relação com a ex-mulher enquanto já estava com ela.

Uma conversa comprometedora entre Renato e sua ex-esposa, Kaila Oliveira, foi divulgada pelo jornal Metrópoles. "Quer vender o corpo? Eu pago", teria dito Renato.

"Para mim é de graça, né?", disse após Kaila negar a proposta. A troca de mensagens ocorreu em 10 de maio. Em pronunciamento em seus stories do Instagram, Jojo afirmou que ela e Renato ainda não estavam namorando na época, apenas ficando.

"Namorando, de fato, estamos há três meses. Desde junho", explicou a artista. Ela compartilhou fotos de quando foi pedida em namoro, em 12 de junho, e ressaltou que o relacionamento com Renato segue "firme e forte".

Legenda: Jojo Todynho compartilhou conversas com namorado e o defendeu de rumores de traição Foto: Reprodução/Instagram

A cantora afirmou ainda que está sendo processada por Kaila. "Já que eu tô sendo exposta a troco de nada e por pura vingança, eu vou contar aqui para vocês. Eu tô sendo processada pela senhorita. Em momento nenhum eu xinguei ela, ameacei, nada disso. E ela nunca botou os áudios aqui. Falei que era para ela resguardar pela filha dela e lutar pelo certo", revelou.

Jojo ainda falou sobre o embate judicial que Kaila e Renato têm na Justiça sobre a pensão alimentícia da filha. "Se ela quisesse realmente resolver as coisas, teria me enviando um direct: 'Jojo. Você está com o pai da minha filha, deixa eu te passar uma situação que eu estou vivendo há um ano'. Não, ela foi pro Instagram falar: 'Se bater 50 mil, vai ter fofoca de famosos'.

Ex negou ter vazado conversa

Kaila também se pronunciou em seu perfil no Instagram e negou que foi responsável por divulgar as conversas. "Não fui eu que mandei não, não divulguei nada, porque se eu quisesse divulgar isso, eu divulgava na época. Agora querem me colocar de maluca, de uma coisa que nem divulguei", afirmou.

A ex-esposa afirmou que Jojo está 'passando pano' para Renato, sem demonstrar consideração por outra mulher. Ela também deu a entender que Jojo faltou uma audiência judicial do processo.

"Eu deveria ter divulgado isso quando você veio aqui tentar me colocar para baixo. Mas eu não divulguei em consideração a você, eu sou mulher e tenho consideração com outras mulheres. [...] O que eu tinha que resolver com você, eu coloquei na Justiça. A gente só não resolveu porque você não compareceu", disparou.