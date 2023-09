Victor Meyniel diz ter acionado a polícia após ficar 4 minutos no chão: 'eu mesmo liguei'

O ator Victor Meyniel, que foi espancado na portaria de um prédio, no último sábado (2), deu detalhes sobre a agressão nesta segunda-feira (4). Conforme o ator, em entrevista ao programa Pra Variar, da Dia Estúdio, devido à omissão de socorro do porteiro, ele mesmo foi responsável por ligar para a polícia. Victor e o suspeito Yuri de Moura Alexandre se conheceram em uma festa na Zona Sul do Rio de Janeiro.

"Não tem como contestar a falta de 'acude' de terceiros. É uma questão humanitária. Depois que o agressor foi para academia, fiquei estirado no chão por 4 minutos. Eu mesmo liguei para polícia", relatou.

Victor resolveu esperar pelos policiais após a ligação. Ainda conforme o ator, no momento, ele conseguiu ajuda de uma moradora do prédio para ligar para a mãe dele.

'Demos beijos, o máximo do máximo'

O ator contou que conheceu o suspeito por volta de 5h da manhã, quando o agressor tentava entrar na festa na qual Victor estava.

"Eu tava na balada. Eu tava na área de fumódromo, na área externa. Vi esse sujeito chegar, no fumódromo, com um copo de vinho branco na mão, tentando entrar na balada. Quase cinco da manhã, que é a hora que a balada fecha. Ele tentou entrar, e a gente começou a conversar", contou. O caso ocorreu na véspera do aniversário do ator.

Victor detalha ainda que ele e Yuri tiveram um flerte rápido e o suspeito o convidou para seu apartamento que dividia com uma amiga. Conforme o ator, a colega de apartamento de Yuri estava de plantão médico e não estava em casa. "Bebemos um vinho tinto. Demos beijos, o máximo do máximo. Vimos clipes. Ele falou que tava fazendo medicina", disse.

Segundo Victor, eles ficaram juntos por cerca de duas horas e a situação mudou após a colega de apartamento chegar ao local. "Ele virou uma chave de agressividade que eu não tinha entendido. Eu senti que ele estava muito hostil com a chegada dela, meio inconfortável até. E eu como tinha conhecido ele no dia, não tava entendendo. Muito menos conhecia ela também", relatou.

Como ocorreu a agressão

Victor relatou que começou a ser agredido ainda no apartamento de Yuri. "Ele me botou para fora do apartamento dele. Ele me empurrou. Meus sapatos ainda estavam no sofá dele. Bati na porta e pedi meus sapatos. Ele foi e tacou o sapato em mim", contou.

O ator relatou que o suspeito havia informado que, por estar virado, iria aproveitar para ir à academia do prédio.

"Ele desceu pelo outro elevador, quando eu me dei conta estava na portaria indo embora. Ele me aparece assertivo, indo em frente a minha de uma forma bem agressiva. Falei: 'A gente tava ficando de boa no sofá, você tem problema com a sua sexualidade?' Ele não verbalizou nada, me jogou no chão, me socou 300 vezes como apareceu no vídeo", disse.

Na Delegacia, o agressor admitiu haver batido em Victor, e não se arrependia do ocorrido. O ator ainda agradeceu as delegadas que estão no caso pela investigação.

"Ele já tinha uma passagem pela polícia por injúria também. As provas tão ali, tão na nossa cara", contou. Victor ainda confirmou que a prisão de Yuri foi convertida em preventiva nesta segunda.

Omissão de socorro do porteiro

Victor ainda descreveu que o porteiro tomou um café enquanto ele era espancado por Yuri. "O porteiro ficou naquela posição. Eu lembro de ver, dando um zoom, o porteiro tomando um cafezinho, olhando e voltando", contou.

Autuado por omissão de socorro, o porteiro do prédio informou à Polícia que "não viu nada", conforme uma delegada informou à TV Globo nesta segunda-feira (4). No entanto, as câmeras de segurança do condomínio mostram ele sentado em seu posto de trabalho observando a agressão.

Mesmo com dores e machucados no rosto, Victor alega que está "na medida do possível, bem". "Eu tenho uma rede de apoio maravilhosa. Meus amigos vieram aqui em casa, a gente comeu um bolinho. Eu queria muito agradecer a vocês o espaço", disse.