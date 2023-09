Suspeito de agredir Victor Meyniel tem prisão preventiva decretada, diz colunista

Yuri de Moura Alexandre, que agrediu o ator e humorista Victor Meyniel, teve a prisão em flagrante convertida para preventiva na tarde desta segunda-feira (4). A decisão foi do juiz Bruno Rodrigues Pinto, da Central de Audiências de Custódia do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ).

"(...) a periculosidade do custodiado, evidenciada na gravidade concreta do delito, demonstra a necessidade de se acautelar o meio social, que não pode ser velado, neste momento, por nenhuma outra medida cautelar constritiva de liberdade", diz a decisão. Informação foi publicada pelo colunista Ancelmo Gois, do O Globo.

Prisão do suspeito

Yuri foi preso em flagrante, nesse domingo (3), após ser identificado como o agressor de Victor Meyniel. O crime aconteceu na portaria de um prédio em Copacabana.

Ele é investigado por homofobia e agressão. Além disso, pode responder também por falsidade ideológica, porque se apresentou à Polícia como militar da Marinha, sendo que é estudante de medicina.

Entenda o caso

Victor Meyniel, do filme 'Meus 15 Anos', foi agredido por Yuri Alexandre na portaria de um prédio no Rio de Janeiro, no sábado (2). Segundo um comunicado publicado pela empresa Montenegro Talents, que agencia o artista, vítima e agressor teriam se conhecido na boate Fosfobox, na zona sul do Rio.

Junto à mãe, Regina Meyniel, o ator prestou queixa na 12ª Delegacia de Polícia. Ele foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), para exames de corpo de delito, e, depois, foi levado para receber tratamento médico em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

As agressões foram registradas por câmeras de segurança do prédio onde Victor e Yuri estavam. De acordo com as imagens, o ator foi atingido diversas vezes na cabeça. O porteiro do prédio em questão estava ao lado, sentado, e se limitou a observar a cena. Ele não prestou socorro à vítima nem quando o agressor fugiu e, por isso, foi autuado e também deve responder por "omissão".