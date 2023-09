Porteiro do prédio onde Victor Meyniel foi agredido diz que 'não viu nada'; câmeras negam versão

Autuado por omissão de socorro, o porteiro do prédio onde o ator e influenciador Victor Meyniel foi espancado no Rio de Janeiro informou à Polícia que "não viu nada", conforme uma delegada informou à TV Globo nesta segunda-feira (4). No entanto, as câmeras de segurança do condomínio mostram ele sentado em seu posto de trabalho observando a agressão.

“Ao chegarmos ao prédio, ele já foi nos atendendo muito mal, falando que não viu nada, que não sabia de nada e que não ia se meter. Ele interfonou para o síndico, dizendo que ‘uma mulher estava lá fora’, mas não era nenhuma mulher, eram duas autoridades devidamente identificadas", declarou a delegada Débora Rodrigues, titular da 12ª DP.

Ela conta que após conduzi-lo a delegacia e pegar as imagens da câmera do prédio, "ficou perplexa" com a omissão.

Confira a nota do caso e o vídeo da agressão:

“Ele viu tudo e não fez nada. Ele não precisava se meter na briga, claro, pela integridade física dele, mas ele tinha o dever de pedir socorro”, ponderou a delegada.

Ainda em depoimento, o funcionário do prédio disse que Victor Meyniel desmaiou após vários socos no rosto. Ele disse que interfonou para o síndico para informar. Entretanto, ele deveria ter oferecido ajuda ou chamado por socorro no momento das agressões, segundo a delegada.

'Bati mesmo', disse agressor

Após o crime, o agressor Yuri de Moura Alexandre foi à academia. Na volta, ele foi preso em flagrante. "Ele já chegou dizendo: ‘Não toca em mim! Eu sou militar, sou médico militar! E bati mesmo. Assumo que bati. Qual é o problema?", indicou a delegada Débora Rodrigues.

Legenda: Agressor é estudante de medicina e mentiu à Polícia sobre sua profissão quando foi preso Foto: Reprodução

Yuri é estudante de Medicina e não tem nenhuma relação com a Força Aérea Brasileira. Ele responderá, além de lesão corporal e injúria por homofobia, por falsidade ideológica.

Ator agradece apoio

Em publicação nos stories do Instagram nesta segunda para agradecer as mensagens e o "carinho e apoio". Meyniel diz estar se "recuperando fisicamente e emocionalmente".

"Queria agradecer todas as mensagens que tenho recebido de carinho e apoio nesse momento e dizer que está tudo bem na medida do possível, me recuperando fisicamente e emocionalmente com uma rede de apoio infinita. Ontem foi um dia de um novo ciclo pra mim e aproveitei para me cercar de pessoas queridas e de muito amor!", disse o ator.

"Ontem foi um dia de novo clico para mim e aproveitei para me cercar de pessoas queridas e de muito amor!", desabafou. Segundo o ator, "a justiça está sendo feita e nada sairá impune".