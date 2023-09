Ator e influenciador Victor Meyniel é agredido no RJ e denuncia homofobia; polícia prende agressor

O ator e influenciador Victor Meyniel foi agredido na portaria de um prédio no Rio de Janeiro na noite desse sábado (2). Segundo nota oficial divulgada pela equipe dele, Victor "foi covardemente vítima de um crime de homofobia". Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, o agressor foi preso em flagrante pelos crimes de lesão corporal, injúria por preconceito e falsidade ideológica.

O artista completou 26 anos neste domingo (3). Meyniel teria conhecido o homem responsável pela violência em uma balada na capital carioca. O registro da câmera de segurança do local foi divulgado pela equipe de Victor. As imagens são fortes. Nelas, o agressor dá diversos socos enquanto a vítima está no chão. Há um porteiro que observa o crime sentado e sem interagir. Ele levanta e vai em direção Meyniel para oferecer ajuda apenas após a saída do agressor.

Confira a nota oficial e o vídeo da agressão:

O comunicado da assessoria de Victor diz ainda que o ator, "junto com a sua mãe, prestou queixa na 12ª DP", passando por um exame de corpo de delito do IML [Instituto Médico Legal] e sendo atendido numa UPA [Unidade de Pronto Atendimento].

Em nota, a Polícia Civil informou que "o autor das agressões foi conduzido por policiais militares para a 12ª DP (Copacabana) e autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal, injúria por preconceito e falsidade ideológica. A vítima foi ouvida, e os agentes analisaram imagens de câmeras de monitoramento para elucidar as circunstâncias dos fatos. O caso foi encaminhado para a Justiça, com pedido de conversão do auto de prisão em flagrante para prisão preventiva".

Quem é Victor Meyniel

Victor Meyniel é conhecido por conta de seus vídeos bem-humorados nas redes sociais. Ele começou fazendo sucesso no Vine, plataforma de vídeos curtos que fez sucesso há alguns anos.

Na sequência, migrou para outros sites como o YouTube e o Instagram - neste último, soma 1,2 milhão de seguidores atualmente. Ele também está no elenco de filmes como Internet: O Filme (2017), Meus 15 Anos (2017) e Os Espetaculares (2020).